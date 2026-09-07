“Acá, recuperándome del mango”: Cochise sigue hospitalizado, conozca el último reporte médico

El legendario ciclista antioqueño Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, quien fue hospitalizado el viernes anterior por mareos y un problema cardíaco, continúa internado en la Clínica Medellín de Occidente.

El propio ciclista envió un mensaje en video dando un parte de tranquilidad y confirmando que la hospitalización se produjo por un tema de corazón. “Acá, recuperándome del mango”, dijo de manera jocosa a este diario.

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En términos generales, Cochise está estable y sin ningún síntoma adicional. Evoluciona satisfactoriamente y está pendiente de nuevos exámenes diagnósticos de cardiología que le ordenaron. Por lo pronto, su estado avanza de forma positiva; este fue el último reporte conocido por EL COLOMBIANO sobre el excampeón mundial.

Rodríguez, quien tiene 84 años de edad y suele montar en bicicleta casi a diario en la pista del Aeroparque Juan Pablo II y realizar rodadas hacia municipios cercanos, espera ser dado de alta pronto para continuar con su rutina, según le expresó a este diario.