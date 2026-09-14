Martín “Cochise” Rodríguez regresó a casa tras hospitalización: esto se sabe de su estado de salud

Después de diez días hospitalizado, Martín “Cochise” Rodríguez, una de las insignias del deporte colombiano, ya se encuentra en reposo en su casa en Medellín.

Así lo confirmó este lunes su hija Marcela Rodríguez, al señalar que el histórico exciclista estaba que se “volaba” del centro asistencial.

Martín, de 84 años de edad, tuvo que ser internado el jueves 3 de septiembre en la Clínica Medellín de Occidente por presentar mareos e insuficiencia cardíaca.

Si bien el antioqueño mostró mejoría, el cuerpo médico determinó mantenerlo en revisión hasta el pasado 12 de septiembre para que recibiera el tratamiento correspondiente. “Él está “normal”, sigue siendo el mismo, con su forma de ser, como lo ha sido siempre: tranquilo, está mejor”, explicó Marcela, quien indicó que su padre permanece en casa y ha salido muy poco a la calle, como parte del proceso de recuperación.

En contexto: El excampeón mundial de ciclismo Martín Cochise Rodríguez está hospitalizado en Medellín

La hija del exciclista también reveló que durante los exámenes médicos se encontró una situación que generó preocupación en la familia. “El corazón estaba funcionando como al 27%, 28%. Era algo delicado que no nos habíamos dado cuenta”, manifestó.

Según su relato, la situación fue advertida después de que otros especialistas revisaran unos exámenes que Martín se había practicado previamente. A partir de esos resultados, un médico recomendó que fuera internado debido a la condición en la que se encontraba.

“Cuando lo revisó el cardiólogo no tenía ese porcentaje así de bajito”, contó Marcela.