El excampeón mundial de ciclismo Martín Cochise Rodríguez está hospitalizado en Medellín

El excampeón mundial de ciclismo, Martín “Cochise” Rodríguez, se encuentra hospitalizado desde este viernes 4 de septiembre en la Clínica Medellín de Occidente.
Aunque el carismático deportista antioqueño amaneció con una notable mejora en su estado de salud este sábado, el cuerpo médico determinó mantenerlo internado para que reciba el tratamiento correspondiente.
“Está en chequeos médicos por presentar mareos e insuficiencia cardíaca, según nos ha informado su esposa, María Cristina”, relató Jesús Piedrahíta, directivo del equipo Orgullo Paisa, estructura a la que el exciclista pertenece como una de sus máximas glorias deportivas.
Cochise, de 84 años de edad, suele montar en bicicleta casi a diario en la pista del Aeroparque Juan Pablo II y realiza rodadas hacia municipios cercanos, razón por la cual varios de sus amigos notaron su ausencia en los últimos días. La causa de su distanciamiento de las pistas han sido justamente estos inconvenientes de salud que actualmente intenta superar.