Antioquia domina el Clásico RCN 2026: tres ciclistas paisas han ganado las tres etapas de la carrera

La carretera de ingreso a Villa Restrepo, un corregimiento de Ibagué que queda en el camino hacia el Nevado del Tolima, no es muy ancha: como cualquier ruta veredal de nuestro país, sus carriles son más bien pequeños, están juntos. Por eso, encontrar un espacio para ubicarse bien en una llegada al sprint en una competencia de ciclismo como el Clásico RCN, donde los corredores compiten con alta intensidad, es complicado. Dificulta aún más la llegada en velocidad que la vía tenga desnivel. La inclinación no es muy alta, pero igual exige a los ciclistas. En superar esas dificultades, así como el agotamiento acumulado después de pedalear durante 3 horas, 36 minutos y 29 segundos, estuvo la virtud del antioqueño Wilmar Paredes para quedarse con la victoria de la tercera etapa del Clásico RCN 2026.

Paredes, corredor del Team Medellín, se impuso en el sprint al corredora Kevin Castillo, del equipo Orgullo Paisa, así como a Adrián Bustamante, del GW, quienes cruzaron la meta con el mismo tiempo que el ganador de la fracción, que inició en Honda, Tolima; lugar donde los ciclistas durmieron el domingo, tras la segunda etapa. “Sabíamos que había rivales difíciles. Supimos regular. Nos lanzamos muy lejos y, aunque casi nos vencen, logramos ganar”, aseguró, después del final de la carrera, el ciclista antioqueño Wilmar Paredes, quien la jornada anterior había sido sancionado por “invasión” de carril en el final de la fracción.

Por un movimiento que hizo en los adoquines que componían la carretera durante los últimos metros de la llegada al parque de Honda, los jueces decidieron desplazar al corredor al último puesto de su grupo de entrada. Por eso, perdió el primer puesto de la clasificación general con Alejandro “El Pony” Osorio, quien se impuso en la segunda salida del “Duelo de Titanes”. Puede leer: Wilmar Paredes pegó primero en el Clásico RCN 2026: se vistió de líder y dedicó su victoria

“No me esperaba la sanción. Era una llegada den adoquín. Vi que Jamaica me podía quitar los puntos de la general y los de mi compañero Diego Camargo. Por eso me moví e invadí carril por el desplazamiento de la bicicleta sobre los adoquines. Esa fue la decisión y no hubo más que hacer”, comentó Paredes sobre el hecho.

¿Por qué los ciclistas antioqueños han dominado esta edición del Clásico RCN?

Los ganadores de las tres etapas que se han corrido hasta el momento en el Clásico RCN 2026 han sido ciclistas antioqueños, que corren para equipos del departamento.

Wilmar Paredes también se impuso en la primera jornada, que terminó en Zipaquirá. Por eso, es líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 10 horas, 23 minutos y 35 segundos. Puede leer: El Team Medellín está listo para la amplia agenda internacional de 2025, estos son los países donde correrá Al corredor del Team Medellín, que cedió la victoria en la segunda fracción al carmelitano Osorio, quien fuera campeón Nacional de ruta en 2024. Esta fue la decimosexta victoria de Paredes en lo que va del 2026: es uno de los competidores criollos que más triunfos acumula en la temporada que está cerca de terminar.

En la general, Paredes supera a Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, quien está a seis segundos de diferencia. Entre tanto, el bogotano Javier Jamaica, del equipo Nu Colombia, se ubica en la tercera casilla de la clasificación. Su distancia es de 17 segundos. La cuarta etapa se correrá el martes en la mañana entre Ibagué y Sevilla, Valle del Cauca.

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