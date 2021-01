Tributo a Cochise

Inquieta siempre por el deporte y el arte, esta corredora de 19 años y nacida en Urrao, pasó por el patinaje, fútbol, baile y la actuación, para terminar en el ciclismo, un deporte en el que puede experimentar lo que más ama, la velocidad.

Yarli Mosquera Quiceno, quien ahora reside en Medellín junto a su mamá Luz Bellanery Quiceno Flórez, ajusta cuatro años en el ciclismo. “Con solo seis meses de entrenamiento logré ser campeona departamental entonces dije, esto es lo mío, a pesar de las duras y constantes caídas que me daba al principio, este deporte me gustó y siento que puedo llegar muy lejos. He podido lograr lo que me he propuesto y ahora quiero ser campeona mundial y medallista olímpica”, dice Yarli, quien destaca que gracias al proceso en el PAD pudo descubrir su potencial para la velocidad, pues no es solo el gusto, sino que tal y como dice el técnico Andrés Vargas, esta deportista cuenta con el ADN para estas pruebas y por ello, su proceso está enfocado en convertirla en la nueva apuesta de Colombia. “Mi único miedo es hacer algo mal porque en esta modalidad cualquier segundo es vital, pero me estoy preparando muy bien y eso me tiene feliz”.