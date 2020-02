Foráneos, dichosos en Colombia

Se expresan en idiomas distintos, pero todos, como si se hubieran puesto de acuerdo, no paran de hablar maravillas de Colombia. Y saber que hasta hace unos 15 años, como lo recordó el antioqueño Rigoberto Urán (EF Pro Cycling), muchos de estos corredores extranjeros no veían ni en sueños la posibilidad de pisar estas tierras. Los problemas de orden público hacían sentir una desconfianza global.

“Estoy súper contento, ya llevamos dos semanas en la altura de Boyacá y esto nos cae muy bien por el tema de entrenamiento, sobre todo de cara a mis primeros objetivos del año, como son París-Niza, Cataluña y País Vasco”, manifestó el pedalista español Carlos Verona (Movistar).

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), el segundo mejor corredor del mundo en 2019, comparte el pensamiento de su colega. “Amo estar aquí porque sé que puedo tener una buena preparación para el resto de la temporada. Me ayuda demasiado entrenar en la altitud, en estas montañas, debido a que llego en mejor rendimiento físico a Europa, y sobre todo de cara al Tour de Francia como a los Olímpicos de Tokio. En realidad en Colombia hay mucho nivel deportivo”.

Su compañero, el luxemburgués Bob Jungels, añadió que si por él fuera comenzaría siempre su campaña en este lugar. Está fascinado por la geografía, y afirma que aquí eleva su condición deportiva debido a la optimización del consumo de oxígeno.

De igual manera piensa el italiano Fabio Aru (UAE), campeón de la Vuelta a España 2015: “Estoy impresionado no solo con los paisajes tan bonitos, también con la afición por el ciclismo y amabilidad de la gente”.

Agregó que la admiración que siente y el respeto que tiene por el pedalista cafetero aceleraron su deseo de rodar por este país.

El estadounidense Tejay Van Garderen (EF Pro Cycling) prosiguió: “la gente, los corredores, el clima, las montañas, todo ello son perfectos para iniciar competitivamente el año. Es una experiencia que quería vivir”.

Mientras que el director deportivo del EF Pro Cycling, el español Juan Manuel Gárate, explicó: “Colombia, gracias a su evolución, transmite seguridad. Antes era un destino impensable debido al desconocimiento y a la mala información, pues solo se sabían las cosas malas”.

Y puso como ejemplo el lugar de donde es natural: “Soy del País Vasco, allí había un grupo terrorista llamado ETA y la gente pensaba que todo el mundo se disparaba por la calle, pero cuando alguien iba de vacaciones decía: ‘pero joder, si en este sitio no sucede eso’. Cuando conoces algo eres capaz de valorarlo. Llevo tres años viajando a esta nación y siempre me siento genial, querido por las personas que me rodean. Podría regresar hasta con los ojos cerrados”.

“El Tour 2.1 se convirtió en una carrera grande, hay mucho nivel, actúan los mejores corredores. Ya somos referencia y eso es lo que buscamos, que cada año vengan más”, finalizó Urán, uno de los embajadores que, por resultados y amistad, han logrado que sus “parceros” del exterior decidieran visitar Colombia, “un paraíso”, como todos coinciden, para hacer ciclismo.