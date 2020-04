Sin Ineos, Tour sería como el Mundial sin Alemania

La demora fue que los organizadores del Tour de Francia anunciaran la nueva fecha de competencia (29 agosto-20 septiembre) para que los actores de la función se pronunciaran.

Entre ellos, hubo una voz que prendió las alarmas: la del mánager del Ineos, Dave Brailsford, que aseguró al diario británico The Guardian que su formación no participará en la prueba si ven que las medidas de protección contra el coronavirus son insuficientes.

“Nos reservamos el derecho a retirarnos si estimamos que es necesario” y si el riesgo no se trata “de una manera adaptada, inteligente y responsable”, dijo el líder del elenco inglés, dominador, en la última década de la ronda con 7 conquistas gracias a Bradley Wiggins (2012) Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) y Egan Bernal (2019).

Recientemente, en charla con el portal Cyclingnews, la estadounidense Devi Sridhar, presidente de Salud Pública Global de la Universidad de Edimburgo, dijo que celebrar el Tour en las nuevas fechas previstas sería un desastre.

“Lo más inteligente es cancelarlo este año. Es una decisión dolorosa, pero no tienen otra opción. Este es un problema a largo plazo, crónico”.

“Mientras que la carrera esté en el programa, contemplamos participar, pero al mismo tiempo vamos a observar la manera en la que todo evoluciona”, añadió Brailsford.

Para el excorredor Fabio Parra, primer colombiano en subir al podio en un Tour -tercero en 1988- lo primero que tiene que primar es la seguridad de quienes intervienen en un certamen de esta magnitud. “Es que ya se vio con varias federaciones que aplazaron sus eventos, incluso con los Olímpicos de Tokio, que se corrieron para 2020. Entonces la salud es lo que está en juego, y si no hay una solución rápida, la cual no se ve aún, pienso que lo mejor es aplazar el Tour o no hacerlo”.

El expedalista Fabio Rodríguez, primer entrenador de Egan, comenta que “el Tour de Francia sin Ineos no sería lo mismo”. Señala que la postura del responsable del elenco inglés es sensata, aunque confía en que sí correrá.

“Ellos son grandes protagonistas y creo que buscarán una solución, porque sin esta escuadra no creo que realicen la carrera. Estoy seguro que tomarán medidas para que se dispute sin inconvenientes”.

En la publicación que hizo The Guardian, Jonathan Vaughters, mánager del equipo estadounidense Education First, en el que militan los colombianos Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez, comentó que antes del inicio del certamen esperan “medidas de atenuación”.

Y agregó que “Sé que no seguiría la tradición, pero me parece una buena opción porque eso reduce los riesgos. No quiero que esa opción sea descartada. Si yo fuera uno de ellos (los organizadores), consideraría eso como una opción seria”.

Para Luis Fernando Saldarriaga, técnico y forjador de grandes ciclistas colombianos en la última década, “el Tour perdería demasiado interés sin la presencia de Ineos, porque no nos podemos decir mentiras, este es el equipo referencia en el mundo, todos le quieren ganar y romper sus estrategias de triunfo. No obstante, considero válidas las razones si no existen las condiciones de seguridad” .