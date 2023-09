Rui Costa, de 36 años y campeón mundial en 2013, se impuso en el esprint final al alemán Lennard Kämna (Bora) y al colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), con los cuales el portugués se había escapado en los últimos kilómetros antes de la meta.

“La verdad, no sabía como me iba a sentir hoy, después de dos días duros, y terminar la semana de esta manera es satisfactorio”, señaló Buitrago a Espn, lamentándose el no poder culminar la etapa con victoria, pero motivado con lo que se viene para la tercera semana.