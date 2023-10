Es un referente por donde se le mire. Al ciclista antioqueño Rigoberto Urán no solo lo admiran las personas mayores, los que vieron su mejor momento en el ciclismo internacional. También lo hacen los niños, las nuevas generaciones de corredores que lo tienen como un ejemplo a seguir.

En un video que compartió en sus redes sociales el ciclista urraeño quedó registrado el momento cuando, mientras calentaba sus piernas, un niño lo alcanzó por las carreteras de Gaungxi. El menor se le acercó y Rigo le preguntó que qué quería. Sin embargo no supo cómo darse a entender.

El ciclista urraeño, que tiene 36 años y corre para el EF Education-EasyPost , uno de los equipos más singulares dentro del pelotón que compite en el circuito de la Unión Cilcista Internacional , es la sensación en todos los lugares a los que llega. Su forma de ser sencilla, espontánea, cercana, hace que se gane el corazón de los aficionados al pedalismo no solo en Colombia, sino en todo el mundo.

En ese instante Urán le dijo que no hablaba chino, que él solo hablaba italiano, inglés, español y urraeño. “¿Do you Speak Urraeño?”, culminó, con su particular humor, el pedalista colombiano.