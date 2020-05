Razones por las cuales se pasa del cielo al infierno

ANÁLISIS

“Todo parte desde la base de los valores”

ADRIANA GARCÍA RAMÍREZ

Sicóloga Indeportes Antioquia

“Se han visto deportistas que, a través de su formación, han mostrado buen sentido social, pero, a medida que van obteniendo grandes resultados, terminan afectados porque, en buena parte, se dejan llevar por otras personas que se les acercan solo porque tienen fama. Aquellos individuos hasta les ofrecen drogas para que mantengan un supuesto mejor estado de forma y estos terminan aceptando. Son atletas humildes que, de un momento a otro, se ven en un estrato que ni ellos mismos esperaban encontrarse. Entonces, muchos de ellos, cuando dan ese gran salto, no saben manejar toda la responsabilidad que tienen y terminan afectando su bienestar y el de sus familias, ya sea por las mismas drogas, el alcohol o la violencia. Muchas veces, cuando se empieza a tener reconocimiento, también comienza ese ideal de poder, de fuerza, de tener dinero, de estar en la élite, y en ese sentido, cuando se encuentran en esa posición, no toleran que el otro les diga que no. Por tanto se presentan momentos de desespero, de irritabilidad y no controlan esa inestabilidad, y creen tener derecho sobre el otro. Lo importante es aprender a controlar los impulsos. Y es ese sentido los padres cobran papel fundamental gracias a su autoridad. Todo parte desde la base de los valores”.