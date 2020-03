Quintana e Higuita, tras el trono de Egan en la París-Niza

Como preludio de su histórico triunfo en el Tour, Egan Bernal ganó la París-Niza en 2019. No defenderá su corona por el duelo tras el fallecimiento de su director deportivo Nicolas Portal, en una carrera que comienza este domingo lastrada por las bajas debido al coronavirus.

Restricciones de todo tipo, la ceremonia de podio más sencilla, conferencias de prensa suprimidas y contactos limitados al máximo. Las consignas de la 78ª edición de la ‘carrera del sol’ para limitar la propagación del coronavirus están claras.

La celebración de la prueba estuvo en el alero y finalmente su organizadora ASO decidió ir adelante, a diferencia de las carreras italianas de este tramo de la temporada; la Tirreno-Adriático (11-17 marzo), la Vuelta a Sicilia (1-4 abril) y la Strade Bianche, que comenzaba este sábado, las tres anuladas.

Pero a diferencia de Italia, país más afectado por el coronavirus en Europa, en Francia sí se ha obtenido el permiso para celebrar la carrera.

Aunque siete equipos han decidido no participar en la primera carrera por etapas de la temporada WorldTour. ¿El gran ausente? Egan Bernal, en su caso porque el equipo Ineos decide guardar luto tras el fallecimiento repentino de Portal, el miércoles por un fallo cardiaco.

Pero el país cafetero seguirá teniendo candidatos al triunfo final. Sergio Higuita (EF), que no ha corrido desde hace un mes tras ganar el Tour Colombia, y sobre todo Nairo Quintana (Arkea-Samsic), dominador en sus dos últimas carreras en el sur de Francia.

Quintana resurge en su nuevo equipo

Segundo el año pasado, Quintana tiene el perfil para ganar esta vez. Tras mostrarse eficaz en febrero, en la subida al Ventoux del Tour de la Provence, ahora atacará un plato mayor, renacido tras dejar el Movistar.

“Por lo que he visto Quintana me parece por delante del resto. Si pasa las primeras etapas sin problema, es el gran favorito, de lejos”, señaló otro escalador a tener en cuenta, el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), que competirá por primera vez en la París-Niza en su 11ª temporada en el pelotón.

Con una sola llegada en alto, el sábado próximo en la Colmiane, el miércoles habrá una contrarreloj de 15 kilómetros en Saint-Amand-Montrond, la tierra de otro ídolo local, Julian Alaphilippe, cuyo estado de forma es una incógnita, tras retirarse de la Dromes-Ardeche el fin de semana pasado debido a las duras condiciones meteorológicas.

“El objetivo principal es ganar etapas. Pero también podríamos buscar la clasificación general según las cosas pasen cada día”, señaló su director deportivo Tom Steels.

Los cambios en el calendario ciclista debido al coronavirus han provocado que estrellas que no estaban en el reparto inicial se unieran en el último momento. Es el caso del francés Romain Bardet, del eslovaco Peter Sagan o de Vincenzo Nibali, que se añade a un poderoso Treck-Segafredo que también contará con el doble vencedor de la París-Niza (2013 y 2015) Richie Porte y el actual campeón mundial, el danés Mads Pedersen.

Para los numerosos velocistas (Ackermann, Sagan, S. Bennett, Ewan, Viviani, Bouhanni, Bol, Nizzolo, Coquard o Barbier), el comienzo de la semana es prometedor.

Recorrido

8 marzo: 1ª etapa Plaisir - Plaisir, 154 km

9 marzo: 2ª etapa Chevreuse (Yvelines) - Chalette-sur-Loing (Loiret), 166,5 km

10 marzo: 3ª etapa Chalette-sur-Loing (Loiret) - La Châtre (Indre), 212,5 km

11 marzo: 4ª etapa Saint-Amand-Montrond (Cher) - Saint-Amand-Montrond, 15,1 km (contrarreloj individual)

12 marzo: 5ª etapa Gannat (Allier) - La Côte-Saint-André (Isère), 227 km

13 marzo: 6ª etapa Sorgues (Vaucluse) - Apt (Vaucluse), 161,5 km

14 marzo: 7ª etapa Niza - Valdeblore La Colmiane (Alpes-Maritimes), 166,5 km

15 marzo: 8ª etapa Niza - Niza, 113,5 km

Los 18 equipos

AG2R La Mondiale, Arkea-Samsic, BB Hôtels, Cofidis, Groupama-FDJ, Nippo Delko et Total DE (FRA), Circus-Wanty, Deceuninck et Lotto (BEL), Bora y Sunweb (GER), Education First y Trek (USA), Bahrein (BHR), Israël SN (ISR), NTT (RSA)

Las estrellas

Alaphilippe, Bardet, Barguil, Bouhanni, G. Martin y Pinot (FRA), Sagan (SVK), Higuita y Quintana (COL), Nibali y Viviani (ITA), Ewan, Porte y Matthews (AUS), Ackermann (GER), S. Bennett (IRL), Gilbert, O. Naesen y Teuns (BEL), Woods (CAN), Jungels (LUX), Asgreen y M. Pedersen (DEN)

Últimos vencedores

2015: Richie Porte (Australia)

2016: Geraint Thomas (Gran Bretaña)

2017: Sergio Henao (Colombia)

2018: Marc Soler (España)

2019: 1. Egan Bernal (Colombia)

2. Nairo Quintana (Colombia) a 39 seg

3. Michal Kwiatkowski (Polonia) 1 min 03 seg.