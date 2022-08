El nacido en Cómbita, Boyacá hace 32 años, hizo un gran esfuerzo físico y terminó en el segundo lugar de la decimoprimera etapa del Tour , en la que dominó hasta los últimos kilómetros, cuando el danés Jonas Vingegaard lo pasó , se llevó la fracción y se montó en la primera posición de la general, de la que no se desprendió.

“Nairomán”, no fue el único ciclista al que le tomaron estas pruebas durante la carrera, ya que según informó la UCI, durante el Tour se tomaron 120 muestras de sangre seca por parte de la Agencia Internacional de Pruebas.

De momento la decisión no es definitiva, ya que Nairo podrá apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en los próximos 10 días. Esa entidad dictará la decisión final sobre el caso del pedalista.

Según información d e El Tiempo, el uso de esta sustancia provocó que el colombiano haya sido descalificado del Tour de Francia 2022, por lo que su sexta ubicación no contará dentro de su palmarés.

Una vez tomadas, fueron llevadas al Laboratorio de Farmacología Clínica y Toxicología de la Universidad de Ginebra en Suiza, para después ser enviadas al Centro de Investigación y Experiencia en Ciencias Antidopaje de la Universidad de Lausana, que realiza una revisión independiente.

Finalmente, los resultados son enviados al Director Médico de la UCI que toma la decisión de acuerdo con las reglas del organismo.

De momento no se sabe si Quintana apelará o no la decisión. Lo que sí está claro es que con el uso de este medicamento “El Cóndor” no incurrió en dopaje, por lo que podrá seguir participando en las próximas competencias del circuito 2022 de la Unión Ciclista Internacional que está cerca de terminar.