Cuando le preguntaron a Nairo Quintana sobre su más inmediato sueño, ahora que volverá a competir entre la élite del ciclismo mundial, el escarabajo se mostró mesurado, sensato, sin prometer grandes resultados.

“Solo deseo volverme a poner un dorsal en la espalda. Ese día que lo haga y me vea con los demás competidores, estoy seguro que me volveré a sentir como el primer día de competición, cuando estaba en Tunja y mi papá me llevó a la carrera. Esa vez sentía ese hormigueo en la barriga sin saber cómo me iba a ir, pero muerto de la emoción de estar ahí”.