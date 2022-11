El ciclismo colombiano continuará disfrutando del talento de Nairo Quintana en las principales carreras del mundo.

El campeón del Giro de Italia-2014 y la Vuelta a España-2016 sí correrá el calendario World Tour la próxima temporada. Así lo confirmó este viernes previo a su Gran Fondo en Antioquia, certamen recreativo que contará con la presencia de 4.000 pedalistas este domingo.

El boyacense, dos veces segundo en el Tour de Francia (2013-2015) y otra tercero (2016), se mostró cauto, motivado, expectante y optimista de cara a su futuro competitivo. Si bien no dio a conocer el nombre del nuevo elenco que representará, dejó claro que los aficionados en el país lo podrán ver correr, desde sus pantallas de televisión, en alguna de las pruebas de tres semanas: Giro, Tour o Vuelta.

¿Qué siente al ver el respaldo de la gente hacia usted, sobre todo de

quienes rodarán a su

lado este domingo en

su Gran Fondo?

“Simplemente es espectacular, hasta seguramente vendrán colados pero todos son bienvenidos (risas). Hay una gran participación, estoy muy feliz de estar en este maravilloso departamento y compartir con la gente en un evento bastante esperado y una región mágica, por donde se pasa queda uno enamorado”.

¿Qué significa para usted darse cuenta que fuera de Boyacá también es admirado y respetado?

“Es algo grato, que me pone contento. Nairo no es de Boyacá ni de Antioquia, es de Colombia, de Latinoamérica. Cuando estoy en territorio paisa me siento como en mi casa, y así me siento cuando voy a la Costa, a los Llanos, Santander... Soy un enamorado de mi país. En Antioquia queremos intentar dejar una huella, entre ciclistas y acompañantes estarán entre 13 y 15 mil personas, se mueve el comercio, el turismo, la hotelería, en sí se mueve la economía en la región... Esto no es para los bolsillos de Nairo, queremos darle buenas experiencias al público”.

¿Qué corredores reconocidos lo acompañarán en este Gran Fondo?

“Tendremos varios invitados, históricos del ciclismo en Colombia. Todos son representativos, como Juan Mauricio Soler, Santiago Botero, Mauricio Ardila, además contaremos con referentes actuales como Sergio Higuita, Álvaro Hodeg, Harold Tejada, Sebastián Molano, Diana Peñuela, Paula Patiño, y esperamos contar con Santiago Buitrago, entre otros”.

El Team Medellín fue el primero en mostrar interés público para ficharlo, ¿qué piensa al saber que más de un elenco quiere contratarlo luego de las adversidades legales que tuvo este semestre?

“Le agradezco al entrenador José Julián “Chivo” Velásquez y a su equipo Team Medellín por la intención de contratarme. Por ahora solo puedo decir que seguiré adelante, con grandes objetivos”.

¿Podría dar una pista del próximo elenco en el que correrá, qué ofertas tiene?

“La única pista que puedo dar es que voy a seguir corriendo en el World Tour. Y sí tengo varias ofertas, he recibido entre tres y cuatro, y en su debido tiempo se informará el equipo en el que estaré”.

¿Qué opina de lo que sucedió tras su descalificación del Tour tras dar positivo por tramadol?

“Como todo en la vida hay subidas y bajadas. Siempre hay dificultades, pero tenemos que seguir hacia adelante. Aunque muchos lo hayan visto de mala manera (el caso de su investigación), siempre he intentado demostrar mi inocencia y por eso levanté la mano, tratando de defenderme. No salió el resultado como me hubiera gustado, pero me defendí y mi tranquilidad está en que no hice nada malo”.

¿Se le pasó por la cabeza retirarse del ciclismo?

“Retirarme ahora no es una opción. Hay que morir con las botas puestas y en este caso hay que revivir y disfrutar. La mejor decisión que tomé es seguir buscando la felicidad mía, de mi familia y de quienes me siguen. Por eso sigo adelante, creyendo, y el próximo año, por las pantallas, me verán pedaleando en una de las tres grandes carreras del ciclismo”.

¿Cómo está su relación con el director deportivo Yvon Ledanois, quien compartió con usted en el Arkéa y ahora llega al Movistar, equipo del que también se ha especulado que usted podría regresar?

“Terminamos bien en el Arkéa, 0-0, ni mejor ni peor. Cada uno cogió su camino. No terminamos mal, estoy muy agradecido con ellos, fueron tres años importantes, de aprendizaje, con triunfos, y en los que me marqué llevar al equipo al World Tour y se consiguió, eso me llena de satisfacción. El problema es que hemos hecho de esto una bola de nieve (su positivo por tramadol). No estoy sancionado ni en el sótano, ni en el último cuarto de la casa”.

¿Y cómo es su relación con Eusebio Unzué, gerente general de Movistar Team?

“Muy buena, con Eusebio de vez en cuando chateamos y hablamos. En los últimos años en el Movistar era claro que había una guerra, pero hasta generada por los mismos medios, que comenzaron un poco a hacer el ambiente pesado. Fueron años en los que se esperaba mucho más, otros equipos estaban evolucionando y nosotros estábamos intentando ser mejores, pero la relación quedó muy bien. Hasta Telefónica nos sigue prestando su colaboración y mostrando su verdadera amistad”.

¿De dónde saca tanta fortaleza para superar los obstáculos que se le presentan?

“Son las enseñanzas que nos han dejado los abuelos, los papás, trabajar a tope. Rendirse no es una opción, me quedan sueños por cumplir en el ciclismo, disfruto lo que hago”