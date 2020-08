El Critérium del Dauphiné dejó más preguntas que certezas cuando restan 11 días para el comienzo del Tour de Francia.

¿Quién es el colombiano en mejor condición? ¿Cuentan con buenos elencos para hacer la diferencia? ¿Podrá Egan Bernal tener una recuperación óptima después de retirarse de la carrera al aducir dolencias físicas? ¿El Ineos logrará mantener su hegemonía tras ganar siete de los últimos ocho tours o será que el buen andar del Jumbo se lo impedirá? ¿Se presentarán más sorpresas dentro del pelotón?

Luego de la reanudación del calendario ciclístico hace dos semanas, y frenado cinco meses a causa del coronavirus, da la sensación que hay un hombre con un nivel superior dentro del pelotón: el esloveno Primoz Roglic; sin embargo, su retiro en la última etapa del Dauphiné, en el que era líder y después de sufrir una caída el día anterior, no asegura que a la Grande Boucle llegue como amplio favorito.

Roglic, campeón de la Vuelta a España 2019, quien venía de vencer en el Tour de l’Ain, tampoco salió favorecido al perder a uno de sus escuderos: el holandés Steven Kruijswijk, quien que se dislocó el hombro y su participación en la ronda francesa, en la que fue tercero en la edición anterior, peligra.

De esta manera, el poderío del Jumbo se ve vulnerado en un lote en el que no mostraba margen de error.

Lograr mantener ese ritmo que traía en la prueba que se avecina es ahora más incierto.

“No se les ve falta de comunicación ni una mala decisión, el ciclismo es muy impredecible, pero van a entrar bien al Tour porque ya la forma deportiva, a escasos días de ese certamen, no se pierde”, dice el técnico Luis Fernando Saldarriaga.

Cabe señalar que si bien Roglic dominaba la prueba, las diferencias con varios de sus contendores no era tan amplias. Otros, entre tanto, no rodaron a tope como en otras oportunidades, como los casos de Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, su compañero en Ineos Geraint Thomas, vencedor en 2018, Alejandro Valverde (Movistar), Adam Yates (Mitchelton)... ¿Será que no están en la forma adecuada o simplemente plantaron la estrategia de no destapar todas sus cartas?

A los grandes campeones no se les puede descartar, como lo dice el expedalista Mauricio Ardila. “Sobre todo por el lado de Froome, es tan profesional que en el Tour no tendría problema de darle la mano al que sea. Tendrá tiempo para ponerse mejor, y tal vez por eso se le vio haciendo otro tipo de trabajo en esta competencia”.

Estuvieron en la pelea

En cuanto a Bernal, al principio se le vio competitivo, aunque hubo dos factores que generan alerta de cara a la defensa de su título en la ronda.

Tras el final de la tercera etapa en Saint-Martin-de-Belleville no logró seguirle el paso a sus rivales a escasos metros de la meta. “Egan me dijo que no se sentía muy bien, pero queda mucho para el Tour y no debemos preocuparnos”, confesó su compañero Pavel Sivakov.

Mientras que al día siguiente no tomó la partida por una dolencia en la espalda que lo sacó de competencia. “Para mí Egan puede hacer la carrera más tranquilo, pues ya sabía que tenía la condición”, agregó Sivakov, quien puede convertirse en un gregario de calidad en Ineos.

El Dauphiné dejó otros puntos para analizar en cuanto a los representantes nacionales y otros ciclistas, que presentamos a continuación.