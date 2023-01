En declaraciones a EFE previas a su procedimiento judicial, Maynar admitió que, entre otros deportistas, recomendó a Supermán López, el uso del Actovegin, conocido como la ‘EPO de los pobres’ , y que hace que el “músculo cardiaco sufra menos durante el esfuerzo”. “No es una sustancia que esté en las listas del doping, por tanto no es doping”, subrayó.

“De otros deportistas no pongo la mano, pero de este chaval -en alusión al colombiano- sí pongo la mano de que no ha utilizado en su vida sustancias prohibidas.... a lo mejor si fuera europeo no serían tan duros” con él, ha asegurado Maynar.

En defensa de Nario

Así, ha recordado el caso de otro colombiano, Nairo Quintana, que “por una estupidez” de usar un analgésico “que simplemente tiene aprobada UCI” ahora “al pobre le han quedado sin trabajo”.

“Es un corredor que ha ganado muchas cosas y ahora se ve fuera por una de las muchas normas de esas asociaciones que viven de los deportistas y lo única que hacen es hacerles daño a ellos”, ha dicho.

Sobre el uso de Actovegin, un producto elaborado a partir de sangre hemoderivada de ternera desproteinizada, Maynar ha explicado que se usó en comprimidos. “Es como si metes un trozo de morcilla en una pastilla”, pues se fabrica con plasma de ternera transformado en pastilla para utilizarlo en el rejuvenecimiento estético, tanto en España como fuera, y en personas con enfermedades cardiacas “sin ningún tipo de problema para la salud”, ha explicado.

“Todas las filtraciones que se han hecho han pretendido hacerme daño a mí, lo asumo porque estoy acostumbrado, aunque luego he ganado los juicios, pero es inadmisible que a otras personas le estén haciendo la vida imposible, y se demostrará que no tienen nada que ver, eso no es justo”, ha reiterado el médico.

En total son seis las personas investigadas, entre ellos, el exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo, y su hijo, Vicente Belda García, masajista del equipo Astana, que están citados a declarar el primero de febrero.

“Creemos que todo lo que se ha hecho está dentro de la legalidad y con fines de lo que tiene que ser la universidad, que es abrir nuestros conocimientos y tareas a la sociedad, que es lo que hemos tratado, y que muchos extremeños se han beneficiado de todo lo que hemos hecho desde la facultad”, ha manifestado.