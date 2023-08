“Es algo bonito. Simplemente trato de no replicar muchas cosas que no me gustaban de mis entrenadores y compartir lo que sí me parecía bien de ellos, porque lo que soy ahora es gracias a cada uno de quienes me dirigieron. Ellos me entregan a mí una parte de su juventud, entonces es rico pasarla bien, que puedan ser felices en esos momentos”.

¿Cuál es su secreto para generar confianza en ellos, para que crean en usted y logre verse reflejado en grandes resultados?

“Considero que aún hay mucho trabajo por hacer, pues todavía tenemos deportistas con dudas. Pero lo único que se debe hacer es ser transparente con ellos, y que ellos también lo sean. Que ese tema de confianza nos pueda llevar a ser una unidad. Como entrenadores somos como la voz de la conciencia, les decimos qué deben hacer y ellos deciden qué hacen y al final evaluamos si estuvo bien o faltó algo”.

¿Qué siente cuando sus pupilos lo catalogan como el mejor entrenador del mundo y los resultados vienen respaldando ese honor?

“No me lo creo. Siempre les digo que no soy tan buen entrenador. Simplemente a lo que hago le meto amor. Quiero que las cosas salgan muy bien y los veo a ellos como una parte importantísima de mi vida. Siempre los escucho y ensayamos lo que me dicen. Eso sí, no ensayamos en competencia. A una carrera vamos por cosas concretas. Se trata de la comprensión y valor que les doy como deportistas. Yo ya hice una historia como atleta, ahora es la historia de ellos y mi misión es aportar”.

Y en ese aporte demuestra que en el ciclismo colombiano sí hay gente capacitada para sacar grandes campeones, que los procesos son necesarios...

“Es que Colombia está lleno de genios. Me atrevería a decir que somos el mejor país del mundo en el tema humano, y con deportistas que tienen conciencia de hacer las cosas por la camiseta más allá de que muchas veces no se demuestre”.

¿Qué se necesita entonces para que en otras áreas del pedalismo se logren mejores resultados?

“No es un área, es una vocación. Yo hasta he preparado a gente en la ruta. Por ejemplo, en esa modalidad, desde joven, conocí a alguien que me hacía sentir importante y que me trataba bien, como don Raúl Mesa. Entonces el éxito viene del trato que te den como ser humano. Hay una frase de Disney que se me quedó grabada, ‘si se sueña, se puede hacer’. Vea que gracias al primer man que trató de volar hoy estamos viajando en avión, entonces se trata de soñar con lógica”.