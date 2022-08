¿Será que Nairo está siendo objeto de persecución en el ciclismo? Su padre, Luis Quintana, no duda en dar una respuesta afirmativa.

“Me he enterado con sorpresa del anuncio de la Unión Ciclista Internacional de una infracción por uso de tramadol. Desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera”, palabras del boyacense que siguen resonando.

Precisamente, en el Tour de 2020, las autoridades de Francia requisaron las pertenencias de Nairo, buscando medicamentos dopantes.

El tramadol, entre tanto, es un analgésico que se utiliza para mejorar el dolor, pero puede generar adicción cuando su uso es prolongado y produce efectos secundarios negativos para el ciclismo, como sueño y riesgo de caídas.

Publicidad

La UCI señaló que los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de 2022, revelaron presencia de tramadol.

Más allá de que no está impedido para competir, pues este medicamento no se considera positivo por dopaje, el boyacense afirmó que no tenía la cabeza ni el cuerpo para hacerlo, y que sus esfuerzos los concentraría en demostrar su honestidad como corredor tras perder su sexto lugar en la Grande Bouclé.

“Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me llegó (miércoles 17 de agosto)”, señaló Quintana, quien se alistaba para tomar la partida, dos días después, en la actual Vuelta a España, carrera en la que fue campeón en 2016.

Publicidad

Nairo, vencedor del Giro-2014, agregó que apelaría la decisión de la UCI ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Con la defensa que prepara con sus abogados, no solo busca ganar el caso para defender su imagen, sino también para recuperar los puntos que ganó en el Tour galo y con los cuales prácticamente el Arkea estaría asegurando su ascenso, para los próximos tres años, a la máxima categoría del ciclismo mundial.

Voces encontradas

Luis Quintana se mostró molesto con lo que acontece en la actualidad con el pedalista de 32 años. “Los colombianos no tienen por qué dudar de la honestidad de mi hijo, pueden confiar en Nairo con los ojos cerrados. Lo que él está viviendo es una persecución, porque siempre ha sido una piedra en el zapato para mucha gente, en Colombia y en el exterior, pero yo creo que él va a salvar su imagen”.

Luis añadió que ya intentaron hacer lo mismo con Miguel Ángel López. “Cuando le inventaron lo del tráfico de drogas. Ahora quieren dañar la carrera de Nairo. Solo queda esperar a que todo se resuelva. Me da rabia que otros ciclistas no lo defiendan, pero eso demuestra que nunca lo han considerado un amigo, nunca lo han querido”, enfatizó don Luis.

Para Luis Fernando Saldarriaga, entrenador que contribuyó en la formación de Nairo, es normal que se hagan estas investigaciones en el ciclismo. “Pienso que no hay una persecución contra él. Lo de ahora es una inspección de rutina contra una sustancia que están tratando de controlar. De hecho, con el equipo Team Bahrain Victorious también sucedió lo mismo en el Tour”, dijo Saldarriaga, al resaltar lo importante que ha sido Quintana en el mundo atlético.

“Él siempre ha sido un baluarte de los valores que se requieren en el deporte, y si está luchando para limpiar su nombre es porque está seguro de que no hizo nada malo” .