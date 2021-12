A gran velocidad, Sergio Andrés Higuita viene evolucionado en el ciclismo. En su tercer año en la máxima categoría, acaba de dar el salto a su segundo elenco UCI WorldTeam. Luego de su exitoso paso por el EF Education First, el paisa firmó contrato hasta 2024 con el conjunto alemán Bora-Hansgrohe.

Si bien esta escuadra no ha tenido grandes victorias desde que escaló a la élite de este deporte, en 2017, Higuita, con la ambición que lo caracteriza, asegura que está listo para liderar a este conjunto en grandes vueltas.

¿A qué se debió el último video que publicó acompañado de su perrita Tara?

“Busco darle un mensaje a la gente para que tome consciencia y no queme pólvora en esta época. No se puede pensar en el disfrute individual o de un pequeño grupo, pues hay muchas familias que se ven afectadas. Todos tenemos que cuidarnos, el manejo de la pólvora puede causar muertes o dejar secuelas, entonces hay que prevenir esas tragedias. Además, nuestros animalitos sufren demasiado y el medio ambiente se ve afectado”.

¿Qué pasa por su mente de cara al desafío que emprende con el Bora?

“Ilusión. Trabajo para estar en buena forma deportiva que me permita conseguir muchos triunfos. Este cambio me genera motivación, entusiasmo”.

¿Cree que tenga la oportunidad de ser jefe de filas en el elenco germano?

“Claro que sí. Desde el principio el equipo se interesó en mis características como corredor, y ve en mí a un hombre que puede liderar el grupo en muchas carreras no solo de ocho días, sino de tres semanas. Hay que prepararse bien para estar a la altura de cada compromiso”.

¿Siente que está listo para luchar por un título de una gran vuelta?

“Me di cuenta que soy un ciclista que puede hacer buen papel en pruebas de tres semanas. Ya corrí una Vuelta a España (2019, puesto 14°), la cual me dejó un buen sabor e hice dos Tour de Francia (2020, abandonó tras caída y 2021, 25°). Con la madurez que he adquirido es hora de ir por la general de una grande”.

¿Y en cuál se enfocaría primero?

“Esperemos que sea el Giro o la Vuelta, debo analizarlo bien con el equipo. En cuanto al Tour pienso que es difícil porque la edición de 2022 tendrá mucho pavé, pero las otras dos que te mencioné se adaptan más a mis características”.

Con hombres de jerarquía en el EF, entre ellos Rigoberto Urán, ¿sentía que era hora de partir y buscar mayor protagonismo en otra escuadra?

“En el EF también tuve la oportunidad de ser líder, pero hay veces que se necesita cambiar de ambiente para dar un pasito más adelante. Con el nuevo equipo me gusta la manera que trabaja, el material que tiene. En el ciclismo de ahora hay muchas cosas que están influyendo para obtener triunfos. Se gana por milésimas de segundo y el Bora invierte en la parte tecnológica, cuida cada detalle que te permiten mejorar, es bastante organizado, tiene cosas claras”.

¿En qué debe mejorar para hacer la diferencia ante los demás rivales?

“Si bien he hecho contrarreloj buenas, debo mejorar mucho en esa modalidad, pues vemos que quienes son especialistas en esta vienen ganando las pruebas”.

¿En el Bora hay material humano que lo pueda llevar a usted a disputar una grande?

“Si bien no ha ganado una carrera de tres semanas, el equipo hizo muchos cambios para la temporada que viene, especialmente para pelear las clasificaciones generales. Hay hombres que suben bien, otros que rinden en el plano y que te pueden ayudar para defender un liderato”.

¿En qué terminó el tema luego de presentar excusas por usar material del Bora en una carrera de recreación y sin terminar contrato con el EF?

“Nosotros siempre organizamos las bicicletas de competición de los equipos en octubre, y quienes cambian de conjunto reciben ese mismo mes las nuevas bicis. Desde un inicio fallé, por falta de experiencia, al no pedir permiso de usar la cicla que tendré en 2022. Me salté los parámetros, pero hablé con ellos porque sí fue un error grande y, además, deseaba salir bien de un equipo al que le debo mucha gratitud. Aquí conseguí resultados que me llevaron a tener reconocimiento mundial, en el EF dejo amigos, entre ellos Rigo, de quien aprendí mucho, como también de los directores y compañeros. Aceptaron las disculpas y todo está bien”