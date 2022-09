“Creo que sí se necesita ese golpe y polo a tierra para poder alzar cabeza y darse cuenta de las cosas que se estaban haciendo mal. Yo era una persona demasiado egocéntrica y soberbia, y creo que lo que me sucedió me sirvió para darme cuenta de ello y aprender. Ahora trato de separar lo que es un poco Fabián Puerta en su vida cotidiana y en el deporte. Me está dando lidia, separar eso es complicado. Cuando ese ego quiere volver a salir me siento extraño, pero trabajo para que ese ego que me llevó a ser tan grande en el ciclismo solo pueda salir en el momento que tenga un número puesto para competir, porque no quiero volver a cometer los mismos errores del pasado”.

“Sí, porque anteriormente pensaba en el deporte, pero nunca en el retiro. Y esto me jugó en contra en el momento que se presentó el problema del dopaje, pues no sabía qué iba a ser de mi vida, ya que solo montaba en bicicleta y no tenía otros ingresos. Ahora me proyecto de una manera diferente, emprendo con mis empresas para seguir trabajando en ellas porque el deporte no dura toda la vida. Es, como dicen, un cuartico de hora, y yo ya prácticamente lo voy a finalizar”.

“Desde que se levantó la sanción me invade la alegría. Fueron cuatro años difíciles, en los que si bien aprendí, también hubo momentos en los que no quería nada. Entonces ahora solo deseo vivir este tiempo en el ciclismo al ciento por ciento. Ojalá hubiera tenido, hace unos seis o siete años, la mentalidad para afrontar las cosas como la tengo ahora, creo que habría logrado muchas más cosas de las que conseguí en ese tiempo. Pero no podemos llorar sobre la leche derramada”.

¿Ahora quién es Fabián Puerta?

“Ese niño que salió de La Chuscala (vereda de Caldas): tranquilo, que se disfruta todo, que si puede, le ayuda al prójimo. Ahora me siento con más ganas de competir que cuando era juvenil”.

¿Qué pasó en el tiempo que estuvo sancionado, encontró manos amigas o sintió que le dieron la espalda; perdió algo?

“No es que se hayan alejado mis amigos, siempre tuve las personas que tenían que estar a mi lado. Entonces no perdí amistades, pues los que se alejaron nunca fueron amigos míos. Eso me sirvió para darme cuenta de que las personas, a veces, son muy convenientes. Un día, en medio de reflexiones, me dijo mi novia, Juliana Gallego: ‘o cambias o también me vas perder’. Entonces me pregunté cuántas cosas más tenía que perder en mi vida para aprender la lección, y pues gracias a ella empecé a trabajar con el sicólogo Juan Camilo Arias. Todo ello, entre otras cosas, me sirvieron para volver a estar en la pista”.

¿Qué perdió en todo ese tiempo?

“Perdí el tema con la UCI, un montón de dinero, pero las cosas materiales van y vienen. Lo fundamental fue lo que se aprendió. También gané conocimiento y ya tengo dos empresas (Capturesports y JC Papas). Entonces empecé a ver la vida desde otro punto diferente, porque si bien el deporte es muy lindo, tampoco lo puede ser todo para nosotros”.

Suena fuerte escuchar que en medio de la oscuridad en la que se encontraba producto de la sanción por dopaje puso en riesgo su vida...

“Hace cuatro años pasé por momentos duros, veía oscuridad en mi vida. Muchas veces uno tiene problemas y cree que la mejor opción es quedarse callado, y así no es. Se debe buscar la forma de darle salida a lo que se está sintiendo. En ese momento no encontré a alguien que me mostrara el camino. Recuerdo que estaba en el balcón de la casa, mirando al vacío, cuando de repente ya tenía un pie montado en el balcón. En ese instante pensé en mi familia, en mi hijo, y luego llamé a mi mamá llorando. Pero en medio de esas situaciones la solución no es la muerte, pues sí se pueden encontrar después cosas lindas pese a las adversidades por las que se está atravesando. El 13 agosto de 2018 se acabó mi vida, pero también fue una manera de renacer”.

¿Su conciencia está tranquila después de la sanción que le impusieron y más en medio de las redes sociales en las que hay mensajes dañinos?

“Las redes sociales son demasiado contaminantes (risa nerviosa), es impresionante lo que se respira allí. En la actualidad no publico casi nada porque en realidad casi todo lo que se ve allí es una mentira y aprendí a ver las cosas de otra manera. Sé que ahora tengo que estar otra vez activo en redes al volver al ciclismo, pero en realidad me cuesta. Mi conciencia siempre ha estado tranquila, nunca he dudado de lo que soy y he hecho. Haya sido inocente o no, para la UCI fui culpable. Me costó mucho aceptar esa sanción, pero ya ese tema lo superé. Ya estoy acá, en un camino nuevo por recorrer”.