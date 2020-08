Este año y como muchas competencias, los ciclistas profesionales y aficionados, no darán pedalazos por las vías del departamento por un propósito solidario en la etapa rutera de El Clásico EL COLOMBIANO, pero esto no será impedimento para que los amantes de la bicicleta no se unan por una buena causa.

Desde casa, con simulador o rodillos y a través de las plataformas Rouvy y Strava, se disputará mañana la primera edición de esta competencia con más de 46 años de tradición en la región.

Tras una primera experiencia con el Reto a Palmas el 24 de mayo y cerca de 15 jornadas de los Miércoles de Clásico que ha llevado a los participantes por los trazados más desafiantes alrededor del mundo, ahora el turno es para la prueba de ruta que se disputará en su totalidad por el Oriente antioqueño.

“Esta será una carrera en realidad aumentada que, como en el Reto a Palmas, presenta un recorrido que es muy popular y conocido pero que tendrá este componente especial del esfuerzo que implica correr en simulador”, explica Marcelo Rincón, jefe de la Unidad de Negocios Digitales de este medio.

La prueba, que iniciará a las 9:15 de la mañana, tendrá como punto de partida el peaje de la variante a Las Palmas y recorrerá los sectores Topos, Llanogrande y Carrizales hasta llegar al Mall Indiana, donde estará ubicada la meta. En total serán 35 kilómetros con un sprint especial y un premio de montaña cerca del final.

Al igual que la competencia presencial, la etapa de mañana será premiada y contará con las categorías damas A y B, novatos, junior, senior master y ejecutiva, estas dos últimas divididas en rangos de edad de 30 a 42 años, 43-55 años y 56 en adelante, quienes deseen participar en ellas deberán contar con un simulador smart, mientras que los que no cuenten con él podrán correr en una categoría abierta en rodillos.

Así mismo, habrá un capítulo aparte para ciclistas profesionales, quienes competirán en una prueba paralela, pero con el mismo trazado.

“Esta será la primera de tres carreras que tendremos en este segundo semestre y que nos permitirán sustituir la tradicional etapa rutera que realizábamos durante un fin de semana. La siguiente esperamos que sea el ascenso a Santa Elena”, adelanta Rincón.

Hasta ayer, al cierre de esta edición, 350 corredores nacionales y extranjeros (Uruguay y Estados Unidos) estaban inscritos para tomar partida de la competencia, cuyo fin es apoyar a fundaciones del departamento con lo recaudado a través de las inscripciones.