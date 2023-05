¡Grande, Éiner Rubio! El colombiano ganó la etapa 13 del Giro de Italia

El boyacense, de 25 años de edad, tuvo la recompensa a su valentía luego de liderar la fuga del día prácticamente desde el sitio de salida en Le Châble Crans, y con un ataque a pocos metros de la meta en la cima de Crans-Montana superó a sus otros dos compañeros de escapada, el francés Thibaut Pinot (Groupama) y al ecuatoriano Jéfferson Cepeda (EF), para alzar los brazos en señal de triunfo, su primero en una gran vuelta.

“Fue un gran día, lo venía buscando. Trabajé mucho para preparar este Giro. El otro día tuve inconvenientes con el clima; la lluvia fue muy dura para mí ayer. Pero sabía que no tenía que darme por vencido, tenía que seguir, buscar mi oportunidad, y hoy la he tenido. Gracias a Dios; a las personas que siempre me ayudan. Se ha cumplido hoy el sueño”, así expresó Rubio minutos después de lograr la mayor victoria en su carrera deportiva.