Para Fabio Rodríguez, primer entrenador que tuvo Egan en sus inicios en el deporte, la decisión del Ineos fue sensata. “Es muy acertado, porque si él está enfermo y en tratamiento lo mejor es que deje de competir y no se exponga. Lo importante ahora es que se recupere de los problemas físicos que lo aquejan”.

El entrenador, primero que tuvo el cundinamarqués en ciclomontañismo, no duda que esta ha sido la temporada más negativa de su pupilo. “Ni él ni nadie querían lo que sucedió, pero es que esto es deporte, no siempre se puede ganar. A su edad ya ha dado mucho, pero los que no saben de ciclismo siempre van a señalar. Lo importante es que mejore, tiene una cabeza fuerte. Estoy seguro que cuando retorne nos dará más alegrías, pues tiene pensamiento y piernas de campeón”, agregó Rodríguez.