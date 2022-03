Egan Bernal, además de ser uno de los mejores pedalistas en la historia de Colombia, quiere, como todo ciudadano, que sus opiniones sobre política sean respetadas.

“Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no dé mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, ¿se imaginan que dijera todo lo que opino?”, fue el comentario del campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia en sus redes sociales.