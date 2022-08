Ciclista Francisco Jaramillo ganó medalla de plata en el Mundial juvenil de pista en Israel

Con su grata actuación, Pacho ratifica que Colombia tiene relevo en la modalidad de velocidad. En esta misma competencia, su hermano Miguel no avanzó de la primera ronda de clasificación.

“Primero le doy gracias a la persona que ha hecho todo esto posible, a la que me ha llevado de la mano durante tantos años y me aguantó, mi entrenador Ricardo José Moreno. También al profesor John Jaime por todo lo que me ha enseñado en tan poco tiempo, así como a la Federación de Ciclismo”, indicó Jaramillo, que hace parte del Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD), liderado por el Ministerio del Deporte y dedicado a detectar y promover nuevos talentos.

“Esta es una sensación increíble, imposible de explicar con palabras, espero seguir así, voy bien. La idea es dejar siempre el nombre de Colombia en alto”, agregó el corredor, quien venía dando muestras de su calidad a nivel nacional y en el exterior, después de ganar oro, en velocidad, en la Finale Bahnen–Tournee, en Dudenhofen, Alemania, en junio pasado.