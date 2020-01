‘Bananito’ y una oportunidad anhelada

Cuando se le pregunta a Carlos Alberto “Bananito” Betancur sobre su continuidad en el Movistar Team, el corredor colombiano, con respeto, tranquilidad e ilusión, de inmediato responde: “Gracias a Dios”.

El antioqueño, que iniciará su temporada número diez en el pedalismo de Europa, no se cambia por nadie gracias a la oportunidad brindada en una escuadra en la que, si bien ha tenido altibajos, lo ha premiado por su esfuerzo, dedicación, superación y talento.

“Cuando me propongo algo no dejo de insistir hasta lograrlo”, aseguraba en días pasados, en charla con EL COLOMBIANO, el ciclista que nació hace 30 años en Ciudad Bolívar y quien en 2019 volvió a demostrar calidad al ganar la Klásika Primavera, en España, y terminar en el puesto 14 en el Mundial de ruta celebrado en Reino Unido, al que fue llamado a última hora tras la baja de otros compatriotas.

“Hay épocas de la vida difíciles, pero solo queda corregir errores y aprender de ellos, y más cuando aún sé es joven para este deporte y se tiene el respaldo de mucha gente, entre la que está la familia”.

Y en ese sentido, “Bananito” mantiene su deseo de dejar huella como lo hizo en el pasado al ser subcampeón mundial sub-23 en Suiza (2009), vencedor del Giro de Emilia (2011) y de la París-Niza (2014).

Otra de las buenas noticias que acaba de recibir es que tendrá la oportunidad de volver a competir en el país durante el Tour Colombia, que se celebrará entre el 11 y 16 de febrero próximos en Boyacá y Cundinamarca.

En las dos anteriores ediciones, la primera en el Eje Cafetero y ganada por Egan Bernal, y la segunda en Antioquia, donde triunfó Miguel Ángel López, Betancur no fue tenido en cuenta. Ahora, cargado de experiencia y madurez y evidenciando poderío físico y mental, espera ser protagonista de primer nivel, no solo en la carrera más prestigiosa del territorio nacional sino en otras del calendario de Europa, continente en el que se radicó hace años y en el que no claudicó pese a que muchos lo daban por vencido .