Durante el recorrido por las montañas de Colombia, el dolor aumentó en los ciclistas en la medida en que acumularon fatiga por las horas de competencia. Por eso muchos se retiraron. Algunos porque sufrieron caídas. Otros debido a enfermedades o a que no soportaron el ritmo al que andaba el pelotón.

Entre vítores fueron saliendo, uno a uno, los pedalistas. Los primeros 7 kilómetros, hasta el Parque de Envigado, eran relativamente planos. Los últimos 8 fueron una subida exigente, desgastante, intensa, de esas en las que las piernas arden al punto de que la cabeza piense que no hay forma de completar el recorrido.

“En un momento de la subida yo no podía respirar bien. Me dolía todo. Qué cosa tan brava esta loma”, aseguró un ciclista del Team Norte de Santander cuando coronó El Escobero. Por eso pedalistas como Rodrigo Contreras, del Colombia Potencia de Vida, se desahogaron y gritaron cuando cruzaron la meta. Hubo otros como Cristian Muñoz, del EPM, que pedalearon a muerte, haciendo un esfuerzo sobrehumano y terminaron la etapa tan agitados que no encontraban aire y se sentían mareados, confundidos.

Un récord especial

Pero siempre hay una excepción, un ciclista que tiene más tolerancia al dolor, que parece incansable y supo dosificar los esfuerzos para llegar al “último baile” con energía. Eso fue lo que pasó con Aldemar Reyes, del Team Medellín, quien hizo los 15.8 km en un tiempo de 43 minutos y 27 segundos y fue el ganador de la fracción.