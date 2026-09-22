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Colombia manda en la pista: cinco oros de seis posibles en Juegos Suramericanos-2026

Colombia domina la pista de los Juegos Suramericanos, donde ya conquistó cinco oros, mientras Lina Hernández y Kevin Quintero encabezan la cosecha nacional.

  • Lina Marcela Hernández ha sido protagonista dentro y fuera de la pista durante los Juegos Suramericanos de Argentina. FOTO: CORTESÍA FEDECICLIMO
    Lina Marcela Hernández ha sido protagonista dentro y fuera de la pista durante los Juegos Suramericanos de Argentina. FOTO: CORTESÍA FEDECICLIMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Colombia evidencia su superioridad en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos que se celebran en Santa Fe, Argentina.

De las seis medallas de oro que se han puesto en juego hasta el momento, la delegación nacional ha conquistado cinco, además de dos preseas de plata, en una actuación que ratifica el peso de sus pedalistas en el continente.

Entre las figuras destacadas aparece la antioqueña Lina Marcela Hernández, quien sumó su segundo oro en estas justas, esta vez en el ómnium, prueba en la que retuvo el título que había conquistado hace cuatro años en Asunción, Paraguay. Esta vez venció con 156 puntos ante la venezolana Verónica Abreu (128) y la argentina Julieta Benedetti (127).

“La verdad, tuve excelentes sensaciones desde la primera prueba”, comentó a los medios de comunicación la pedalista, quien, además de brillar en la competencia, se ha convertido en una particular cronista de la vida cotidiana de la delegación colombiana en los Juegos del ciclo olímpico.

Lea: El milagroso regreso de Lina Marcela Hernández al ciclismo

Más allá de sus actuaciones deportivas, Lina Marcela, quien también ganó la medalla de plata en la prueba de ruta, se ha encargado de mostrar a los aficionados una cara diferente de los certámenes. Con su celular, registra momentos y detalles de la Villa que normalmente quedan por fuera de las transmisiones y que permiten conocer cómo viven los atletas cuando no están compitiendo.

Ya lo había hecho durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y ahora repite la experiencia en Argentina. Allí, además, ha sido protagonista en la pista: también conquistó el oro en la persecución por equipos junto a Luciana Osorio, Elizabeth Castaño y Camila Valbuena, con quienes estableció récord nacional con un tiempo de 4 minutos, 23 segundos y 37 milésimas.

“Este escenario es espectacular, está súper bueno, es un velódromo mundialista. Estoy muy feliz luego de varios días en Rafaela, estamos en una gran forma deportiva. Estar conectada a las indicaciones de los entrenadores ha sido uno de los éxitos para lograr estas presentaciones”, aseguró Hernández.

La antioqueña tendrá este miércoles otro desafío, esta vez en la madison, competencia en la que es la actual campeona centroamericana junto a Elizabeth Castaño. Allí buscará ampliar su cosecha en una pista que, hasta ahora, le ha resultado favorable.

Quintero y Ortega hicieron el 1-2

Colombia también ratificó su dominio en la velocidad individual masculina. Kevin Quintero y Cristian Ortega protagonizaron el 1-2 para la delegación nacional, en una final en la que el vallecaucano ganó los dos heats definitivos.

Ortega había marcado el mejor registro en la clasificación de los 200 metros, con 9,657 segundos, mientras Quintero fue segundo con 9,768. Esa situación obligó al campeón colombiano a ajustar su estrategia para los enfrentamientos decisivos.

Siga leyendo: Mariana Pajón, oro en los Juegos Suramericanos de Argentina: “Esto fue como reinventarme”

“Cristian hizo una mejor clasificación en los 200 metros. Me obligó a hacer cambios a la hora de correr, pero me siento muy contento de que estuviéramos los dos en el podio escuchando el himno nacional; ahora solo queda descansar para pensar en la prueba del keirin”, indicó Quintero.

Más oros y platas en Juegos

En Rosario, la gimnasia de trampolín también entregó una jornada positiva para Colombia. Santiago Parra se consagró campeón individual masculino con 55.740 puntos, mientras Diego Giraldo obtuvo la medalla de plata con 54.550, completando el 1-2 nacional.

Los dos representantes colombianos volvieron a celebrar juntos en la prueba de dobles masculina, en la que se quedaron con el primer lugar tras registrar 45.990 unidades.

La lucha grecorromana, por su parte, aportó tres medallas de plata en el Parque La Independencia de Santa Fe. Dicther Toro, en los 60 kilogramos; Julián Horta, en los 67 kg; y Jair Cuero, en los 77 kg, terminaron en el segundo lugar de sus respectivas categorías.

Con estos resultados, Colombia marcha tercera en el medallero general de los Juegos Suramericanos, con 43 medallas de oro, 43 de plata y 36 de bronce. Brasil lidera (79-63-52), mientras Argentina ocupa la segunda posición (46-51-79).

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas medallas de oro ha ganado Colombia en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos?
Colombia ha conquistado cinco de las seis medallas de oro que se han disputado hasta el momento en el ciclismo de pista.
¿Qué nuevo título ganó Lina Marcela Hernández en los Juegos Suramericanos?
La antioqueña ganó el oro en el ómnium y retuvo el título que había conseguido cuatro años atrás en los Juegos Suramericanos de Asunción.
¿Qué otros oros consiguió Lina Marcela Hernández en Argentina?
Además del ómnium, Hernández ganó el oro en la persecución por equipos junto a Luciana Osorio, Elizabeth Castaño y Camila Valbuena, prueba en la que Colombia estableció récord nacional.

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