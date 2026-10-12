La “armada colombiana” vuelve a la acción en Champions con Lucho Díaz, Dávinson y Luis Suárez, ¿cuándo juegan?

La Liga de Campeones de Europa regresa hoy y mañana después de un mes con 18 partidos, y entre ellos destaca la presencia de varios jugadores colombianos: Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez y Luis Díaz, que actúan hoy, y Nelson Deossa y Juan Camilo “Cucho” Hernández, que tendrán acción mañana.
El primero en entrar en competencia es Luis Suárez, en el partido que su equipo, el Sporting de Lisboa, enfrentará como visitante al Lens, este martes a partir de las 11:45 a.m., hora de Colombia. El samario viene de marcar uno de los goles en la victoria 1-3 sobre el SC Braga el pasado viernes, luego de ingresar a la cancha al minuto 58, con lo que llegó a 7 anotaciones en la actual liga de Portugal.