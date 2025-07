Las carreras que siguen en el ciclismo tras la conclusión del Tour de Francia

Muchos se preguntan si Tadej Pogacar, reciente tetracampeón del Tour de Francia y gran protagonista de la temporada 2025, estará en la línea de partida de la Vuelta a España, la última gran carrera de tres semanas del calendario, que se disputará entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre.

“Será una decisión difícil de tomar. Por supuesto que me gustaría estar. Pero debo analizarlo. Por el momento no tengo objetivos claros, quizá los Mundiales (en septiembre) y el Giro de Lombardía (en octubre). Por lo demás, no lo sé”, declaró el corredor esloveno, quien ha tenido una campaña avasallante, en la que ya suma 16 victorias.

Mientras el mundo del ciclismo aguarda por la decisión de Pogacar, el pelotón internacional continúa su marcha. Aún quedan diez competencias del calendario UCI World Tour 2025, en las que se esperan duelos de alto nivel, definiciones cerradas y nombres que buscarán consolidarse antes del cierre de año.

Desde este 2 de agosto, con la Clásica San Sebastián (España), se tendrá una nueva oportunidad para que figuras emergentes brillen, veteranos busquen revancha y las estrategias de equipo se pongan a prueba en un tramo final que promete grandes emociones entre la élite del pedal.