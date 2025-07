En vivo | Audiencia Uribe: juez absolvió al expresidente de la responsabilidad en soborno simple por el caso de la exfiscal Hilda Niño

La juez Sandra Liliana Heredia tiene en su despacho una decisión que cambia la historia política y judicial de Colombia. Los juzgados de Paloquemao en Bogotá están atiborrados este lunes de personal de seguridad, periodistas y manifestantes afines al Centro Democrático. Este lunes se conoce el sentido del fallo de una batalla judicial que inició en 2011 y que tiene en el centro a uno de los hombres más populares y poderosos del país: el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lea más: ¿Culpable o inocente? Claves para entender el veredicto del juicio de Álvaro Uribe La justicia definió la culpabilidad del expresidente en torno a los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Durante los últimos cinco meses, la Fiscalía y los abogados del exmandatario hicieron desfilar cerca de 90 testigos, pruebas documentales y los argumentos que buscan probar la culpabilidad o inocencia del exmandatario. Este lunes 28 de julio fue el día definitivo.

5:50 p.m.

Jueza absolvió a Uribe por soborno en caso Hilda Niño

La justicia declaró inocente al presidente Uribe en el delito de soborno simple, la última imputación. Esta decisión ocurre en el caso de la exfiscal Hilda Niño, quien denunció las aparentes presiones de los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.



“No se consideró una promesa anticipada de retribución a (Hilda Niño)”, a punto Heredia.

5:44 p.m.

Compañeros de la jueza Heredia salen a respaldarla

Los Jueces Penales del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá –compañeros de la jueza Sandra Liliana Heredia– salieron a respaldarla por la decisión que tomó este lunes: declarar culpable al expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. “Los fallos que profieren los Jueces de la República, gozan de la doble presunción de legalidad y acierto, son respetuosos del debido proceso, el derecho de defensa y las demás garantías constitucionales y legales; y son el resultado de la ponderación y análisis de las pruebas conforme a los postulados de la sana crítica”, afirmaron los jueces. Los jueces aseguraron que, cualquier discrepancia con el sentido del fallo, deberá ser resuelto por el ordenamiento jurídico y bajo los mecanismos que se establecieron en el procedimiento legal.

5:15 p.m.

La serenidad de Cepeda

Las cámaras del juzgado de Paloquemao enfocaron al senador Iván Cepeda, víctima acreditada en este caso. Permanecía sereno, tomaba nota. La juez Heredia ya encontró culpable a Uribe de cometer los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

5:12 p.m.

El último delito: soborno

La juez despliega explicación sobre soborno, el último acto delictivo por el que está siendo juzgado el expresidente Uribe.

5:05 p.m.

Gobierno protegerá a la juez Heredia

El presidente Gustavo Petro aseguró que, cualquiera que sea el fallo, protegerá y garantizará la seguridad de la juez Sandra Liliana Heredia. Esto después de una petición de Corjusticia. “En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, apuntó el presidente

5:00 p.m.

Juez encontró responsable a Uribe de Fraude procesal

La jueza Heredia analizó las cartas que el expresidente Uribe presentó a la Corte Suprema, las cuales contenían un testimonio de alias ‘Tuso’ Sierra, un paramilitar que acusaba al senador Iván Cepeda de haberle ofrecido beneficios jurídicos a cambio de declarar en su contra. Sin embargo, ‘Tuso’ se retractó posteriormente, afirmando que si bien había tenido una reunión con Cepeda en una cárcel de EE. UU., este nunca le ofreció ningún tipo de beneficio. A pesar del arrepentimiento del testigo, la jueza consideró que quedaba claro que Uribe había persistido en presentar las cartas falsas ante la justicia, lo que constituía un claro fraude procesal. Además, la fiscalía presentó un audio en el que se escuchaba a Uribe sugiriendo a ‘Tuso’ la posibilidad de “quitarle o agregarle” detalles a su testimonio, lo que reforzaba la acusación de manipulación del proceso. En relación con el ‘episodio Tuso Sierra’, la jueza dio credibilidad a Juan Carlos Giraldo, el periodista que había visitado al paramilitar. Según Giraldo, ‘Tuso’ le había dicho que el reportero había ofrecido beneficios en nombre de Eduardo Montealegre y José Fernando Perdomo a cambio de un testimonio en contra de Uribe.

4:48 p.m.

La juez respalda las visitas de Cepeda a las cárceles

“Las motivaciones en cuanto a la necesidad y el carácter oficial de esa comisión fueron ampliamente retratadas por el mismo Cepeda Castro, ratificadas con el testimonio del doctor Rodrigo Lara Restrepo, este último testigo de la defensa, quien de manera pormenorizada describió las razones por las cuales se conformó la comisión, que no era otra diferente establecer las condiciones carcelarias de quienes habían sido extraditados y garantizar continuaran con el proceso de colaboración con la justicia colombiana. Es decir, esa reunión no se realizó de manera soterrada, oscura o con la intención de perjudicar al señor procesado, como se ha querido hacer creer”, apuntó la juez.

4:26 p.m.

El cansancio en la sala

Después de 9 horas y media de audiencia, la juez Sandra Liliana Heredia empezó a lagrimear, los ojos le fastidiaban por tener la mirada fija en un fallo de más de 1.000 páginas. La saliva también le empezó a faltar y las palabras se le pegaban. Con respecto al soborno a testigos, aseguró: “se volvió una ocupación remunerada convertirse en testigo de este caso, pero no por los canales institucionales, sino de manera soterrada (...) La ceguera voluntaria no puede ser razón para excluir el dolo”, refiriéndose al acusado. Luego procedió a hablar del delito de fraude procesal.

4:00 p.m.

Las inconsistencias del inicio: testimonio Carlos Enrique Vélez

La jueza regresó de un corto receso y destacó que uno de los primeros testimonios en entredicho fue el de Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. Según explicó, Vélez afirmó haber sido presionado por el senador Iván Cepeda para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe. No obstante, ese testimonio llegó en una carta que tenía el membrete de Cadena Abogados y fue redactada por el propio Diego Cadena, ya que ‘Víctor’ no sabía leer ni escribir. “La remisión de los memoriales con contenido falso fue resultado de las gestiones de Diego Cadena, quien prometió y entregó dinero a ‘Víctor’, cerca de 60 millones de pesos, además de otras dádivas”, concluyó Heredia. Desde la firma Cadena Abogados, agregó, se desarrolló una estrategia delictiva cuyo objetivo era desacreditar a Pablo Hernán Sierra, un exparamilitar que se acercó a Cepeda con el fin de declarar sobre supuestos vínculos entre Uribe, su hermano y el Bloque Metro de las AUC.

3:51 p.m.

Uribe apagó su cámara

La jueza Heredia describió que Uribe tenía responsabilidad en la comisión del delito de soborno en actuación penal. En otras palabras, el sentido del fallo ya apunta a una posible condena por uno de los tres delitos por los que el expresidente está siendo juzgado.

El líder natural del Centro Democrático decidió apagar su cámara por unos minutos. En su residencia de Rionegro, al Oriente antioqueño, está acompañado de su esposa Lina Moreno y sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe.

3:20 p.m.

“El acusado conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve”

La juez aseguró que se comisionó a Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara del Centro Democrático, para conectarse con alias Caliche y adelantar acciones para que Juan Guillermo Monsalve hiciera un video de retractación de las afirmaciones hechas sobre Uribe Vélez. La jueza aseguró que Uribe Vélez conocía el plan de ‘Caliche’. “Pero yo escuché directamente me lo pusieron en altavoz al viejo y me dijo: venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa no le está prometiendo cosas que no le pudo cumplir? que sí, que cuando y que lo que está hablando es mierda”.

3:01 p.m.

Diego Cadena y el preso Pardo Hasche estaban coordinados

La jueza aseguró que el abogado Diego Cadena y el preso Enrique Pardo Hasche tenían una coordinación discursiva y que sus intenciones iban más allá de la búsqueda “neutral” de la verdad.



“Querían que Monsalve Pineda renunciara a su verdad”, puntualizó la juez.

2:51 p.m.

“Los beneficios no eran pedidos por Monsalve”

La jueza afirmó que el abogado Diego Cadena ofrecía beneficios, como mejoras en las condiciones carcelarias, rebaja de penas, protección para la familia y hasta el ingreso -poco probable- a la JEP o a Justicia y Paz. Prebendas que, para la juez, no eran pedidas directamente por Monsalve. Heredia añadió que esos beneficios iban más allá de la mera retractación para limpiar la imagen de Álvaro Uribe, y que, en el trasfondo, estaba el proceso que enfrentaba Santiago Uribe, hermano del expresidente, por vínculos con el paramilitarismo. Santiago Uribe terminó absuelto el año pasado en el proceso que lo vinculó con paramilitarismo y el grupo de Los Doce Apóstoles.

2:37 p.m.

“Se incurrió, más allá de toda duda, en soborno en actuación penal”, jueza Heredia

La jueza dijo que se incurrió “más allá de toda duda en soborno en actuación penal” frente a Juan Guillermo Monsalve. En este punto se refirió a las presiones del abogado Diego Cadena y de Álvaro Hernán Prada, actual magistrado del Consejo Nacional Electoral. “Se ejecutó desde dos frentes: uno dentro del establecimiento carcelario en Bogotá y otro a distancia, desde Neiva, con el fin de lograr que Monsalve se retractara de sus declaraciones”, apuntó la juez.

1:40 p.m.

Caso Neiva: el testimonio de Carlos Eduardo López Callejas

La lectura del sentido del fallo retomó. La juez Heredia entrega su análisis sobre el testimonio de Carlos Eduardo López Callejas, un seguidor del presidente Uribe que, según la Fiscalía, intentó presionar a Juan Guillermo Monsalve para torcer su testimonio.

Movido por su fanatismo uribista, López Callejas ideó un plan para persuadir a Monsalve de retractarse de sus declaraciones que vinculaban al expresidente con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Según López Callejas, Monsalve le confesó que su testimonio contra Uribe era falso y que había sido un montaje orquestado junto con el senador Iván Cepeda. “Él me lo dijo, eso era pura mentira”, afirmó. En la audiencia, se puso en duda que el hombre actuara solo y sin dirección. Pues no tenía manera de garantizar beneficios para Monsalve. Callejas, por ejemplo, prometió a Monsalve un eventual ingreso a la JEP.



“Él no tenía músculo económico, ni jurídico, ni contactos para garantizar tal beneficio”, se apuntó en la audiencia.

12:30 p.m.

Receso de almuerzo

La audiencia entró en receso. La jueza retomará con su lectura a partir de la 1:30 p.m. de este lunes.

12:28 p.m.

Jueza desestimó versiones de varios testigos llevados por la defensa de Uribe

La jueza desestimó la credibilidad y la importancia de los aportes entregados por varios testigos llevados por la defensa de Uribe Vélez a este juicio: lo hizo con Wilser Darío Molina, alcalde de Amagá; Vicky Jaramillo, exasesora del expresidente, y Giovanny Alberto Cadavid, exparamilitar del Bloque Metro de las AUC.

12:13 p.m.

Corjusticia pidió medidas de seguridad para la jueza Heredia

Mientras la jueza Heredia avanza en la lectura del sentido del fallo, desde la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) solicitó que la togada sea cobijada con medidas de seguridad por la decisión que se aproxima a tomar. “Se solicita a todas las autoridades, en especial, al Gobierno Nacional, al Consejo Superior de la Judicatura, y a las entidades encargadas de brindar servicios de protección personal, continuar adoptando los mecanismos necesarios para garantizarle a todos los jueces de la República y a sus respectivos equipos de trabajo, las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, incluyéndose, las medidas de protección que se requieran conforme a cada caso”, afirmaron.



En febrero pasado, Heredia había advertido que no contaba con esquema de seguridad. “Creería que la única que no tiene ninguna medida de seguridad es la jueza, pero es lo que sucede en nuestro país y de esa manera, los jueces administramos justicia”, había dicho Heredia.



Es el primer receso después de cinco horas continuas. Hubo uno pequeño de tres minutos, a las 10:32 a.m.

11:38 a.m.

La incomodidad del expresidente Uribe

El expresidente Álvaro Uribe asiste a la audiencia de forma virtual. Está vestido con un saco azul, toma nota y mueve su cabeza, como negando cada afirmación de la jueza Heredia. Toma bocanadas de aire. Exhala. Vuelve a negar. Modula para sí mismo. Agacha la cabeza. Apaga la cámara por unos segundos, la vuelve a encender.

11:20 a.m.

Juan Guillermo Monsalve sí participó en las filas del paramilitarismo

Uno de los argumentos de la defensa buscaba desacreditar la pertenencia de Juan Guillermo Monsalve al paramilitarismo. La juez subrayó lo contrario. La togada trajo a colación el testimonio de Carlos Enrique Vélez –exparamilitar que también rindió declaración en juicio– que afirmó que, por las condiciones propias de las AUC, resultaba “imposible” individualizar a cada uno de los miembros de ese grupo ilegal. Puede leer: Alias Diana, la exparamilitar que afirma que Carlos Enrique Vélez, testigo contra Uribe, está “loco” Esta aceptación resulta importante, al menos, para Monsalve, quien no había sido aceptado para el sometimiento en la justicia transicional de Justicia y Paz. Este testigo cumple una condena de 44 años de prisión por secuestro, sin la posibilidad de acceder a los beneficios establecidos para los armados ilegales que se desmovilizaron con el acuerdo de Santa Fe de Ralito.

11:09 a.m.

Monsalve y su versión del Bloque Metro de las AUC

Juan Guillermo Monsalve se mantuvo en su versión de que la Hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe, fue el epicentro para que se fundara el Bloque Metro de las Autodefensas, estructura paramilitar que alcanzó a hacer presencia en 45 municipios de Antioquia –incluido Medellín– entre 1996 y 2002. Fue una respuesta ilegítima a la extorsión y secuestro que empleaban el ELN y el Frente 36 de las FARC contra los ganaderos y empresarios del Oriente, Nordeste y Magdalena Medio de Antioquia.



En este punto, la jueza aseguró que el centro de este proceso es juzgar los delitos de soborno a testigos y el fraude procesal y que, para el despacho, no es de interés, en este momento, juzgar si el expresidente Uribe y su familia participaron en la conformación de grupos armados ilegales.

11:00 a.m.

Jueza dio credibilidad a Monsalve y a Deyanira Gómez

La juez aseguró que Juan Guillermo Monsalve, durante este proceso judicial, se ha mostrado comprometido con el proceso y que su testimonio ocurrió en estas audiencias, pese al rechazo de su familia, amigos y compañeros de prisión.



Advirtió que, no en vano, el preso se mostraba tímido, temeroso y penumbroso. “Estaba enfrentando una persona que desde niño le enseñaron a obedecer, hermano de su patrón (en la hacienda Guacharacas) y un hombre que se convirtió en concejal y después en uno de los hombres que es reconocido como uno de los más poderosos del país”, dijo la juez



La togada aseguró que, por eso, recurrió a los relojes espías para validar su testimonio.

La jueza dio credibilidad a los testimonios que rindieron en este jucio Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez

10:50 a.m.

El regaño a María Fernanda Cabal

La juez Heredia hizo un llamado de atención a la senadora María Fernanda Cabal, presente en los juzgados de Paloquemao. Le pidió respeto por la solemnidad de esta audiencia. “Le pido que, si asistió a este acto solemne, preste atención, por favor”.

@periodicoelcolombiano La juez Heredia hizo un llamado de atención a la senadora María Fernanda Cabal, presente en los juzgados de Paloquemao. “Le pido que, si asistió a este acto solemne, preste atención, por favor”. ♬ sonido original - El Colombiano

10:47 a.m.

Las aparentes presiones a Juan Guillermo Monsalve

El testigo Juan Guillermo Monsalve detalló en este juicio que el 23 y 26 de marzo de 2018 el abogado Diego Cadena volvió a presentarse en la cárcel La Picota. La intención era la misma. Lograr una retractación. Allí Monsalve, aparentemente, cedió y se acordó escribir una carta con la ayuda de Pardo Hasche. “En la carta había que pedirle perdón por mis declaraciones a los hermanos Uribe. Me la ayudó a elaborar el señor Pardo Hasche en la celda que tenía asignada. La carta se la entregué a Deyanira para que la radicara a la Corte”, dijo. En este punto la Fiscalía liberó una carta, con fecha del 2 de abril de 2018. En ella el testigo hace una retractación ante la Corte Suprema de Justicia y, al final, escribió una nota aclaratoria. “Estimados Señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que me convencieran de hablar en contra de el senador Álvaro Uribe Vélez, y su hermano Santiago, de quienes no tengo reparo alguno y me arrepiento de haber testificado en contra de ellos. Siendo personas totalmente inocentes y ajenas a los hechos”, se lee en la primera parte de la carta. Al pie, Monsalve continúa. “Nota aclaratoria: Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, alias El gringo, quienes fueron enviados por Expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

10:38 a.m.

El capítulo del soborno en actuación penal

El despacho procederá a evaluar el delito que se le imputó a Uribe de soborno en actuación penal. Esa maniobra delictiva iba dirigida, hasta ahora presuntamente, a cambiar o torcer los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, Euridice Cortés, exparamilitar conocida con el alias de Diana y el paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Victor.

Inicio de la audiencia lectura del sentido del fallo

10:21 a.m.

Jueza avaló las grabaciones con el reloj espía

Para el despacho, la grabación con el reloj es cierta y “existe convencimiento de los presentes” en esa sala de La Picota. Apuntó que no se requiere de estudiar muchas horas de grabación, sino de evaluar las pruebas que están relacionados con ella: como el testimonio del reo Juan Guillermo Monsalve.



“Si bien el perito cuestionó la extracción de la información de los relojes, ello no es suficiente para negar la identidad entre el archivo original, el entregado a la Corte y el presentado en el juicio oral”, apuntó la jueza Heredia.



Así, descartó la petición de la defensa de Uribe de excluir los relojes espías como prueba: “En conclusión, el despacho descarta la petición de la defensa de negarle fiabilidad a la grabación”, añadió la jueza

10:06 a.m.

El capítulo de los relojes espía de Juan Guillermo Monsalve

El 22 de febrero de 2018, en la cárcel La Picota de Bogotá, Juan Guillermo Monsalve grabó –con un reloj espía– una conversación con el abogado Diego Cadena y el preso Enrique Pardo Hasche. Esa grabación fue aportada por la Fiscalía como aparente prueba de la manipulación de testigos que intentaba hacer, presuntamente, el apoderado de Uribe Vélez. La defensa de Uribe afirmó que el ángulo en el que se grabó la conversación no puede verse quiénes participan en la conversación, añadió que el archivo fue editado, que hay ruido de alto nivel y que las herramientas tecnológicas usadas por los peritos concluyen que el archivo original fue alterado. Entre las prebendas que le habrían ofrecido a Monsalve se evaluó la posibilidad de que el señalado paramilitar aterrizara en la Jurisdicción Especial de Paz, pero al no encontrar camino jurídico, le habrían ofrecido una posible revisión de sus sentencias. Después de una visita conyugal –y aprovechando que a la salida del penal los controles eran más flexibles– Deyanira Gómez (expareja de Monsalve y víctima acreditada en el caso) logró extraer el reloj y trasladó la información a una memoria USB: llevó la copia de los audios y los videos a la Corte Suprema de Justicia y los recibió el magistrado José Luis Barceló.



La juez aseguró que Deyanira entregó los relojes espías el 28 de febrero de 2023 al equipo de la defensa técnica del abogado Miguel Ángel del Río.

9:34 a.m.

“El secreto profesional no es herramienta de impunidad”

La juez detalló que el abogado Diego Javier Cadena Ramírez visitó a Uribe, en su residencia de Rionegro, por primera vez el 28 de febrero de 2017. Fue en compañía de Mario Uribe, primo del exsenador. Esa reunión se extendió entre las 2:30 de la tarde y las 3:45 p.m. Hubo otra reunión presencial en marzo del 2017.

Para la juez, las interceptaciones no pueden ser cobijadas bajo el amparo del secreto profesional, argumentó que este derecho no puede ser “herramienta de impunidad”.



“El ejercicio de la abogacía se habría desnaturalizado como medio para ocultar conductas”, apuntó la juez

9:27 a.m.

La jueza también desmontó el argumento de la defensa, en el que pedían que las interceptaciones no fueran tenidas en cuenta como prueba en el juicio. Afirmó que, pese al error, fueron legales. “No procede la exclusión de las interceptaciones en tanto las conversaciones apuntaban a la posible configuración de una conducta delictiva, este evento lo desarrollaré más adelante”, apuntó Heredia.

9:19 a.m.

Uribe está acompañado de su familia

EL COLOMBIANO conoció que el expresidente recibe la lectura del sentido del fallo en compañía de su esposa Lina Moreno y sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe.

De hecho, durante la transmisión, Jerónimo Uribe se le acercó a su padre, le dio una palmadita en la espalda y le ofreció algo de tomar.

9:06 a.m.

La defensa de Uribe Vélez, en cabeza del abogado Jaime Granados, insistió en que al expresidente lo interceptaron, según ellos de forma ilegal, por más de un mes. En este argumento, la juez los contradijo. Aseguró que el funcionario Iván Cortés actuó con prontitud para esclarecer el error y que dio aviso a todas las partes.



Heredia añadió que para el lunes 2 de abril de 2018 las interceptaciones habían cesado, afirmó que era un proceso normal porque, mientras se deshabilitaba la interceptación, suele pasar una semana o una semana y media.

9:00 a.m.

Las 118 chuzadas que le hicieron a Uribe

La juez Heredia hizo un relato sobre las interceptaciones telefónicas que le hicieron a Álvaro Uribe entre el 12 de marzo de 2018 y el 27 de marzo de ese mismo año. La togada señaló que Óscar Álvarez Muñoz, agente, fue el encargado de ejecutar más de 100 interceptaciones al expresidente que, en últimas, fue un error.



Las interceptaciones iban dirigidas al representante Nilton Córdoba Manyoma, pero al agente le entregaron el número del expresidente. Óscar Álvarez reconoció la voz de Uribe Vélez y dio aviso al magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Cortés

8:45 a.m.

“A usted, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, le reconocemos su respeto por la justicia, a pesar de los cargos que ha ostentado y de estar sentado en la silla más difícil. Le reconozco su gallardía. Hoy el poder judicial existe para recordar que nadie está por encima de la ley”, dijo la juez Heredia.

8:41 a.m. “Fueron 435 días de una marcha contra el reloj. El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia está enfocada en el deber de resolver conforme a la ley. La justicia no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia. Está al servicio del pueblo colombiano”, dijo la jueza.



“Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado. Ha llegado como debe ser, serena reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos pero también sin dilaciones”, añadió la jueza Heredia.

8:39 a.m.

“La espera ha finalizado”

“Este proceso ha emitido muchas pasiones y, aunque el sentido del fallo es una decisión que va apegada a la sentencia, me voy a extender un poco. Esta sentencia pasa de las mil páginas y por sentidos prácticos no daré lectura de todos, pero el país sí sabrá por qué se adoptó esta decisión”, juez Sandra Liliana Heredia

8:35 a.m.

La juez Sandra Liliana Heredia dio inicio a la audiencia de la lectura del sentido del fallo en el juicio que se desarrolla contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. En la sala estaba la bancada de víctimas, la representación de la Procuraduría y los abogados de apoyo del expresidente.



El líder natural del Centro Democrático se conectó a la audiencia de forma virtual.

8:20 a.m.