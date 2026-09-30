Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026

Medellín cerró la gira nacional de la Carrera de las Rosas, donde deporte, prevención y esperanza se unieron para honrar la vida.

  • Participantes de diferentes edades y lugares del país se dieron cita en el Parque de las Luces para tomar la partida en la Carrera de las Rosas. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Participantes de diferentes edades y lugares del país se dieron cita en el Parque de las Luces para tomar la partida en la Carrera de las Rosas. FOTO CAMILO SUÁREZ
  • En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026
  • En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026
  • En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026
  • En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

27 de septiembre de 2026
bookmark

Una marea rosa se apoderó este domingo de las calles céntricas de Medellín con motivo de una nueva edición de la Carrera de las Rosas, prueba atlética que cada año gana espacio en la ciudad no solo por incentivar la práctica deportiva, sino también por el mensaje de honrar la vida de las mujeres y generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama.

La capital antioqueña cerró así la gira nacional del certamen recreodeportivo, que este año también pasó por Barranquilla, el 26 de abril, y Bogotá, el 24 de mayo.

Desde el Parque de las Luces, cientos de personas se reunieron para participar en una prueba que nació en 2016 y que esta vez ofreció recorridos de 2, 5, 10, 15 y 21 kilómetros.

La cita reunió a participantes de todas las edades y diferentes niveles de experiencia, según los organizadores, con visitantes de más de 40 nacionalidades y procedentes de más de 150 municipios del país. Para muchos, cada kilómetro representó una manera de correr por alguien especial.

La emotividad estuvo presente durante el recorrido. Como símbolo del encuentro, cada participante recibió una medalla en forma de lirio rosado, pieza que representa la fortaleza y la esperanza.

Lea: ¿Va a correr la Carrera de las Rosas? Estas recomendaciones sobre el manejo de la respiración pueden ayudar a prevenir riesgos

“La Carrera de las Rosas no termina al cruzar la meta. En la Fundación AlmaRosa, nuestra carrera por la vida continúa cada día. Seguimos avanzando para llegar a cada rincón de Colombia, acompañar a más mujeres y trabajar para que cada vez sean más las que puedan salvar su vida”, expresó Lina Hinestroza, directora de la Fundación AlmaRosa.

La dirigente también destacó el acompañamiento a quienes afrontan la enfermedad. “Este camino no se recorre en soledad. Por eso, seguimos acompañando desde el corazón a pacientes y cuidadores, brindándoles apoyo durante la enfermedad y ayudándolos a transformar este proceso en una oportunidad para seguir adelante”.

Después de cruzar la meta, los participantes también tuvieron la posibilidad de conocer emprendimientos acompañados por la Alcaldía de Medellín. Allí encontraron productos elaborados en la ciudad y conocieron de cerca las propuestas de quienes hacen parte del ecosistema emprendedor local.

“Durante estos 11 años hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con miles de personas que han decidido correr por la vida, por sus familias y por todos aquellos que han vivido de cerca el cáncer de mama”, coincidieron Cristina Martínez y Jorge Andrés Orozco, directores de la Carrera de las Rosas y voceros de GRUPO JAO, empresa organizadora del evento.

Los representantes de la organización resaltaron que el propósito de la carrera trasciende la competencia deportiva y busca mantener vigente el mensaje de prevención y acompañamiento.

“Nos llena de alegría ver cómo este mensaje sigue llegando a más y más personas, y cómo cada año son más los que se suman a esta causa. Seguiremos trabajando para que la Carrera de las Rosas continúe siendo un espacio para hablar de prevención, sensibilizar, acompañar a las mujeres y a los hombres, y llevar un mensaje de esperanza y vida a más personas”, señalaron.

Todo un éxito la segunda edición del Reto Orgullo Paisa

En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026

La segunda edición del Reto Orgullo Paisa resultó un éxito este domingo con la participación de 514 ciclistas, quienes compartieron carretera con los corredores profesionales de la escuadra antioqueña en un recorrido de 70 kilómetros.

El ciclopaseo tuvo como punto de salida y llegada a Sabaneta y pasó por Envigado, Itagüí, La Estrella, Caldas y Amagá, en una jornada que permitió a los aficionados disfrutar de la bicicleta junto a los integrantes del equipo Orgullo Paisa, escuadra que cumple 33 años de historia.

El evento, además de promover el ciclismo recreativo y acercar a la afición con el equipo, tuvo un componente social. Algunos de los recursos recaudados serán destinados a clubes deportivos de Istmina, Chocó, afectados por el terremoto del 10 de agosto, mientras que otra parte se utilizarán para entregar implementación al club de ciclismo de Amagá.

Lea acá: Se viene el Reto Orgullo Paisa: 500 ciclistas recorrerán seis municipios este domingo; atención a los cierres viales

“Estamos felices por la acogida”, manifestó Jesús Piedrahíta, gerente administrativo del Orgullo Paisa, quien destacó la respuesta de los aficionados y señaló que la iniciativa busca revivir el ciclismo y generar espacios para compartir con quienes practican esta disciplina de manera recreativa. Piedrahíta también agradeció a los dirigentes municipales y a Invías por el acompañamiento y por hacer posible el desarrollo de la jornada.

La actividad cumplió así con uno de sus principales objetivos: acercar al equipo a los aficionados, compartir carretera con ellos y, al mismo tiempo, respaldar iniciativas sociales relacionadas con el ciclismo.

España, campeón mundial

En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026

España destronó a Corea del Norte y es la campeona del Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026. Las ibéricas y las asiáticas empataron 0-0 en los 120 minutos jugados por la prórroga y se impusieron en los tiros desde el punto penal, donde su arquera Laia López se hizo enorme al atajar dos penales. Este es el segundo título de España en la categoría tras el obtenido en 2022. Este país también es el actual campeón

mundial femenino en mayores.

Garzón celebró en automovolismo

En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026

El joven piloto colombiano Sebastián “Tatán” Garzón se coronó en la USL 2000, una de las competiciones automovilísticas más difíciles en

Estados Unidos. Los corredores que compiten en esta categoría tienen grandes chances de alcanzar la IndyCar durante los años siguientes, siendo ese el gran objetivo del piloto huilense. Garzón sumó 383 puntos después de 18 carreras, en las cuales se hizo con la victoria en 4 oportunidades y consiguió 10 podios a lo largo de la temporada 2026.

Cali, campeón de la Liga Femenina

En Medellín se corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026

Deportivo Cali se consagró campeón de la Liga BetPlay Femenina 2026 tras vencer 4-2 a Santa Fe y ganar la serie 7-4. Las “Azucareras” conquistaron así su tercer título consecutivo y cuarto en la historia del torneo. Ingrid Guerra fue protagonista con dos goles, mientras

que Jhon Alber Ortiz alcanzó su cuarto campeonato y se convirtió en el técnico más ganador de la Liga Femenina. El equipo caleño celebró ante más de 18.000 aficionados en Palmaseca.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se realizó la Carrera de las Rosas 2026 en Medellín?
La Carrera de las Rosas se realizó este domingo en Medellín y cerró la gira nacional del certamen, que también tuvo jornadas en Barranquilla y Bogotá.
¿Cuántos ciclistas participaron en la segunda edición del Reto Orgullo Paisa?
Participaron 514 ciclistas, quienes compartieron carretera con los corredores profesionales de la escuadra Orgullo Paisa.

Temas recomendados

Deportes
Atletismo
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form