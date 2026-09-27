Medellín corrió por la vida en la Carrera de las Rosas-2026

Una marea rosa se apoderó este domingo de las calles céntricas de Medellín con motivo de una nueva edición de la Carrera de las Rosas, prueba atlética que cada año gana espacio en la ciudad no solo por incentivar la práctica deportiva, sino también por el mensaje de honrar la vida de las mujeres y generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama.

La capital antioqueña cerró así la gira nacional del certamen recreodeportivo, que este año también pasó por Barranquilla, el 26 de abril, y Bogotá, el 24 de mayo.

Desde el Parque de las Luces, cientos de personas se reunieron para participar en una prueba que nació en 2016 y que esta vez ofreció recorridos de 2, 5, 10, 15 y 21 kilómetros.

La cita reunió a participantes de todas las edades y diferentes niveles de experiencia, según los organizadores, con visitantes de más de 40 nacionalidades y procedentes de más de 150 municipios del país. Para muchos, cada kilómetro representó una manera de correr por alguien especial.

La emotividad estuvo presente durante el recorrido. Como símbolo del encuentro, cada participante recibió una medalla en forma de lirio rosado, pieza que representa la fortaleza y la esperanza.

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“La Carrera de las Rosas no termina al cruzar la meta. En la Fundación AlmaRosa, nuestra carrera por la vida continúa cada día. Seguimos avanzando para llegar a cada rincón de Colombia, acompañar a más mujeres y trabajar para que cada vez sean más las que puedan salvar su vida”, expresó Lina Hinestroza, directora de la Fundación AlmaRosa.

La dirigente también destacó el acompañamiento a quienes afrontan la enfermedad. “Este camino no se recorre en soledad. Por eso, seguimos acompañando desde el corazón a pacientes y cuidadores, brindándoles apoyo durante la enfermedad y ayudándolos a transformar este proceso en una oportunidad para seguir adelante”.

Después de cruzar la meta, los participantes también tuvieron la posibilidad de conocer emprendimientos acompañados por la Alcaldía de Medellín. Allí encontraron productos elaborados en la ciudad y conocieron de cerca las propuestas de quienes hacen parte del ecosistema emprendedor local.

“Durante estos 11 años hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con miles de personas que han decidido correr por la vida, por sus familias y por todos aquellos que han vivido de cerca el cáncer de mama”, coincidieron Cristina Martínez y Jorge Andrés Orozco, directores de la Carrera de las Rosas y voceros de GRUPO JAO, empresa organizadora del evento.

Los representantes de la organización resaltaron que el propósito de la carrera trasciende la competencia deportiva y busca mantener vigente el mensaje de prevención y acompañamiento.

“Nos llena de alegría ver cómo este mensaje sigue llegando a más y más personas, y cómo cada año son más los que se suman a esta causa. Seguiremos trabajando para que la Carrera de las Rosas continúe siendo un espacio para hablar de prevención, sensibilizar, acompañar a las mujeres y a los hombres, y llevar un mensaje de esperanza y vida a más personas”, señalaron.

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