Camilo Villegas vive en Medellín una Navidad llena de golf, solidaridad y costumbres paisas en familia

La natilla, los buñuelos, los alumbrados, los aguinaldos y las velitas son algunas de las costumbres que Camilo Villegas no se pierde en diciembre. “Por bobo” (risas), dice el golfista, se privó de tres Navidades en Medellín en los últimos 25 años, pero, desde que se radicó en Estados Unidos, sagradamente en diciembre, su destino es la capital de la Montaña. En este último mes del año, además de las costumbres paisas, Camilo y su esposa María Ochoa contaron con una razón poderosa y muy especial para estar en la ciudad: la realización del Torneo Mia’s Miracles, que por primera vez se hizo fuera de Estados Unidos y que contó con el apoyo de entidades como Bancolombia, Argos y el Grupo Sura.

Al evento, realizado en el Club Campestre Llanogrande, llegaron 100 golfistas invitados especiales que compartieron con Camilo, María y la familia del golf paisa que se congregó. El evento busca recordar con amor a Mía y ayudar con recursos a los niños que luchan contra el cáncer. María comentó que el primer torneo fuera de Estados Unidos sí o sí debía hacerse en Medellín, pero que la recepción de la idea ha sido tan amplia que esperan poder llevarlo también a las otras ciudades en las que la Fundación Mia’s Miracles está impactando con su labor, como Cali y Bogotá. Camilo afirma que siempre le gusta ponerse retos grandes, altos, duros, y está feliz con lo que les ha pasado en estos años con la Fundación. Además del apoyo permanente del PGA y sus amigos golfistas, han contado con la mano amiga de muchas entidades que quieren aportarles para brindarle espacios seguros, modernos y con toda la tecnología para el tratamiento de los niños y el acompañamiento a sus familias.

En el evento de Llanogrande se recaudaron más de 300 millones de pesos que serán destinados para la segunda fase del área de oncología pediátrica del Hospital San Vicente Fundación, la cual, en su primera fase, también fue dotada completamente con recursos de la Fundación Mia’s Miracles. Tras el torneo, Camilo estará una semana en Estados Unidos en una competencia y regresará a suelo paisa, porque, como él mismo lo dice: “ni loco me vuelvo a perder una Navidad y Año Nuevo lejos de Medellín”.

Con su esposa, su familia y su hijo Mateo, Camilo quiere cerrar el año con una petición especial al Niño Dios que le permita mejorar su estatus en el PGA y seguir compitiendo en la mayoría de los eventos del Circuito, ya que esa es su mayor pasión, sin dejar de lado los eventos de la Fundación Mia’s Miracles, que se ha convertido en otra ocupación apasionante y gratificante para su familia. “Nosotros contamos no solo con la ayuda del PGA que me ha enseñado, como organización, mil cosas que podemos hacer para la Fundación, sino con nuestras familias, amigos y las empresas que de manera muy solidaria se han ido vinculando a cada uno de los eventos”, comentó Camilo. María, por su lado, sostiene que durante todo el año están en función de los programas que patrocina la Fundación, porque además de la construcción de espacios médicos para la atención de los niños, tienen otras labores sociales para darles la mano a los padres y las familias de los menores que están en tratamiento.