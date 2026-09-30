El balón de Lothar Matthäus que sobrevivió al terremoto y será subastado por Juliana Giraldo

Un balón firmado por el campeón del mundo Lothar Matthäus sobrevivió al terremoto que afectó a Pereira el pasado 10 de agosto.
Ahora, el objeto que durante años acompañó a un periodista y creador de contenido será subastado para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de la casa de los padres de la deportista Juliana Giraldo.
La iniciativa hace parte de la subasta organizada por Somos la Titular, que se realizará el próximo 3 de octubre, de manera presencial y virtual. Entre los artículos que serán puestos a disposición está este balón, cuya historia comenzó hace nueve años, cuando Juan Molina, uno de los fundadores de Relatos de Gambeta, entrevistó a Matthäus en un evento organizado por la Bundesliga.
Como recuerdo de aquel encuentro, recibió un balón firmado por la leyenda alemana, campeón del mundo con Alemania en 1990.