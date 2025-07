Colombia, con nuevas ilusiones en el Tour de Francia 2025: así llegan Buitrago, Tejada, Higuita y Rubio

Esta temporada la ilusión se renueva, y si bien los deportistas de Colombia no figuran esta vez entre los principales candidatos al título, sí podrían dar alegrías en jornadas montañosas o en escapadas claves.

A sus 27 años ha sabido ganarse el respeto del pelotón debido a su combatividad en la alta montaña. En el papel será uno de los gregarios de Enric Mas, pero por su regularidad no se descarta que esté adelante con los mejores, sobre todo por la alta dosis de montaña, su especialidad, que tendrá la prueba, con seis etapas en ese terreno y 26 puertos por ascender.

El huilense ha ganado mayor protagonismo en el Astana Qazaqstan Team. Si bien desde que arribó allí en 2020 ha tenido un rol de gregario, también ha demostrado capacidad para filtrarse en escapadas y dejarse ver en etapas de alta montaña. De hecho, le han dado la oportunidad de liderar a su elenco. Con experiencia en el Tour (2020, 2023 y 2024), su regularidad en esfuerzos largos y su fortaleza física podrían permitirle soñar con protagonismo. Viene de recuperarse de una fractura en el cuarto hueso metacarpiano de la mano derecha cuando hacía una grata presentación en el Dauphiné, en el que incluso llegó a ser segundo en una fracción.

“Tour número 4, mismo sueño, más cicatrices. Cada vez que me pongo este uniforme y me subo a la bici en la presentación del Tour, se me eriza la piel. Han pasado los años, las caídas, los momentos duros y las dudas, pero el fuego sigue igual de encendido. Volvemos al Tour. Volvemos a soñar”, comentó Tejada, al agregar que pese al tiempo de para que tuvo por el accidente que sufrió, se siente con la misma motivación y deseo para intentar hacer la diferencia. “Las caídas también hacen parte del camino y de nuestro proceso, pero cuando se tiene claro a dónde se quiere llegar encontramos la forma de volver más fuertes”.