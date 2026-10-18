Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La gimnasia colombiana hace historia y reta sin miedo a gigantes en el Mundial de Róterdam

La gimnasia colombiana vive un momento histórico, clasificó por primera vez a la final por equipos y tendrá a Ángel Barajas y Camilo Vera en dos finales individuales.

  • El gimnasta colombiano Ángel Barajas en acción en el Mundial de Róterdam, en el que está en dos finales individuales y por equipos con sus compañeros de Selección.FOTO CORTESÍA COC
    El gimnasta colombiano Ángel Barajas en acción en el Mundial de Róterdam, en el que está en dos finales individuales y por equipos con sus compañeros de Selección.FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

La gimnasia colombiana sigue haciendo historia a nivel internacional. Esta vez, en el Mundial de Róterdam, el medallista olímpico Ángel Barajas y su compañero de selección Camilo Vera clasificaron a las finales del All-Around y de barra fija. Además, el equipo masculino se clasificó a la final por primera vez en la historia, superando a grandes potencias.

“Estamos muy felices de lograr algo histórico para el país, como es la clasificación del equipo masculino a la final. Esto confirma que estamos haciendo un gran trabajo y que el esfuerzo y la disciplina de los deportistas nos están dando grandes satisfacciones, ubicándonos junto a las potencias. Es algo que nos ilusiona mucho para seguir trabajando fuerte y soñando”, comentó el técnico Leonardo González, quien, junto a Jossimar Calvo, dirige a los colombianos en el Mundial.

Por equipos, la selección se ubicó en la octava casilla, con 242.727 puntos. En la final se medirá con potencias como Japón (254.529), Gran Bretaña (251.460), la Federación Rusa (249.162), la República Popular China (247.493), Estados Unidos (245.961), Suiza (244.430) y Países Bajos (242.995).

El equipo nacional, dirigido por Calvo y González, está integrado por Ángel Barajas, Thomás Mejía, Camilo Vera, Jhorman Álvarez, Juan Felipe Ramos y Yan Zabala.

Thomás, Yan Dairon, Camilo, Jhorman, Ángel y Juan Felipe hicieron parte de la tercera subdivisión y, en la clasificatoria por equipos, registraron puntajes de 39.198 en piso, 40.099 en caballo con arzones, 39.566 en anillas, 40.932 en salto, 42.433 en barras paralelas y 40.499 en barra fija, para un acumulado de 242.727 puntos y la octava posición en la clasificación general.

Colombia superó a equipos de Italia, Bélgica, Francia, Kazajistán, Canadá, Alemania, China Taipéi, España, Australia, Hungría, Brasil, Israel, Ucrania, República de Corea, Egipto y Chipre. En total, participaron 24 selecciones, de las cuales solo ocho estarán en la final, este martes 20 de octubre.

Los tres primeros de la final lograrán el cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, uno de los retos que el equipo nacional quiere alcanzar.

Finales individuales

Pero la felicidad cafetera fue más allá, porque Ángel Barajas y Camilo Vera también se clasificaron a finales individuales en barra fija y All-Around.

En esta última modalidad, la final se disputará el jueves 22 de octubre. Los colombianos tendrán como rivales a deportistas de Japón (3), Rusia, Gran Bretaña (2), China, Croacia, Estados Unidos, Italia, Suiza (2), Hungría y Países Bajos.

En esta final, Colombia se ubica junto a Suiza, Gran Bretaña y Japón como uno de los países con dos gimnastas o más en la disputa por las medallas.

Barajas y Vera se clasificaron en las posiciones novena y décima, respectivamente, con calificaciones de 82.831 y 82.764 puntos. El mejor en la ronda clasificatoria fue el japonés Shinnosuke Oka, con 85.098, seguido por su compañero Daiki Hashimoto, con 84.632. El tercer mejor registro fue para el ruso Arsenii Dukhno, con 83.866.

Los dos gimnastas también estarán en la final de barra fija, en la que lograron ubicarse en las casillas quinta y séptima, respectivamente. Ángel obtuvo una calificación de 14.333 y Vera, de 14.166. La clasificación fue liderada por el japonés Shohei Kawakami, con 14.600, seguido por Tang Chia-Hung, de China Taipéi, con 14.566, y el japonés Shinnosuke Oka, con 14.500.

Buenos resultados en 2026

En esta final, los colombianos también tendrán rivales de Italia, Rusia y Australia. Cabe recordar que Barajas es el actual subcampeón olímpico, mientras que Camilo es el más reciente campeón mundial juvenil.

Ángel, además, viene de ser triple medallista de oro en las pruebas de caballo con arzones, barra fija y barras paralelas en los Juegos Suramericanos de Argentina. También obtuvo dos medallas de plata, en anillas y en el all-around masculino, prueba que ganó su compañero Thomás Mejía, quien, además, consiguió el oro en suelo y la plata en caballo con arzones. Colombia fue segunda por equipos en esa competencia.

Ángel Hernández también tuvo un gran regreso en el trampolín

La Federación Colombiana de Gimnasia también resaltó el gran regreso del antioqueño Ángel Hernández Recalde al circuito mundial de gimnasia trampolín, con miras a clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El antioqueño aseguró 60.000 puntos, que le permitieron avanzar a la semifinal de la Copa del Mundo de Trampolín, que se disputa en Cottbus, Alemania.

Ángel regresó a la competencia tras superar una cirugía de meniscos, con la ilusión de volver a clasificarse para la máxima cita del deporte internacional: los Juegos Olímpicos. En la competencia en Alemania, el país también contó con Manuel Sierra, la entrenadora Katish Recalde, la fisioterapeuta Luisa Ochoa y el juez internacional Wilson Aranda.

Temas recomendados

Deportes
Gimnasia
Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos 2028
Alemania
Países Bajos
Jossimar Calvo
Ángel Barajas
Ángel Hernández
Camilo Vera
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form