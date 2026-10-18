Sanción en el remate y nuevo líder: el “El Pony” Osorio ganó en Honda y superó a Paredes en la General del Clásico RCN

Un sprint no solo premia al más fuerte. También al más inteligente, al ciclista que mejor “timing” y conocimiento de su cuerpo tiene para saber en qué momento debe atacar para que el ácido láctico no disminuya la potencia de su pedaleo antes de cruzar la meta. El domingo, sobre la calle de adoquines que hay llegando al parque principal de Honda Tolima, el antioqueño Alejandro “El Pony” Osorio, mostró que tiene claro cómo hacer ese movimiento: es un velocista experimentado y se mueve con mucha pericia.

Osorio, nacido en el Carmen de Viboral, Antioquia, hace 28 años, cruzó primero la meta en la segunda etapa del Clásico RCN 2026, que inició en Funza, Cundinamarca, y terminó en Honda, Tolima. “El Pony”, corredor del Orgullo Paisa, superó en el “sprint” final a Javier Jamaica, del Nu Colombia y a Jaider Muñoz, del Sistecrédito, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente. Osorio, que fue Campeón Nacional de ruta en Colombia en el 2024, festejó con emoción su victoria. Antes de pasar la meta, cuando ya tenía una distancia prudente con el pedalista que lo perseguía y dejó de sentirlo cerca, levantó las manos para agradecer, al cielo, su triunfo. “Estoy muy contento. Fue una etapa muy dura. Íbamos 20 corredores. Era una fracción de mucha fuerza. Gracias a Dios siempre me siento bien al final de la temporada porque las competencias me ayudan a encontrar mi mejor forma. Yo calculé bien el punto de salida. Sergio Luis Henao salió muy lejos. Cuando atacó Jamaica pensé que era el momento de hacerlo, porque sabíamos que uno a uno con Wilmar Paredes es difícil ganarle”, aseguró Osorio después de quedarse con la victoria.

Esta fue la segunda vez que “El Pony” gana una fracción en el Clásico RCN. El corredor, que llegó al equipo Orgullo Paisa dirigido por Alex Cano en 2025, también se impuso en la segunda etapa de la edición del año pasado, que terminó en el Cerro El Volador de Medellín.

¿Cómo se definió el liderato de la clasificación general?

La victoria de Osorio, quien detuvo el cronómetro 2 horas, 46 minutos y 9 segundos después de tomar partida en Funza, pasar por el frío de Mosquera, Madrid, Facatativá y luego empezar a subir la parte occidental de la Cordillera Oriental de Colombia para llegar a Villeta, Guaduas y caer hasta Honda, lo dejó en el primer puesto de la Clasificación General.

“El Pony” no lo supo hasta un par de horas después de que terminó la fracción, ya en el hotel de su equipo. Tras el final de la carrera, Alejandro Osorio se ubicó segundo de la clasificación general, a dos segundos de diferencia del medellinense Wilmar Paredes. Paredes, corredor del Team Medellín, ganó la primera etapa, que se corrió el sábado entre los municipios de Mosquera y Zipaquirá, en Cundinamarca. Por eso, después de ingresar en el grupo de velocistas que cruzó la meta con el mismo tiempo del ganador, logró sostenerse en la primera casilla de la general.

Sin embargo, los jueces lo penalizaron después de percatarse de que realizó una desviación de la línea de carrera en la llegada, que no es más que una “invasión” brusca del carril por el que andaba otro pedalista, cuando recién iniciaba el sprint final que pudo poner en riesgo la integridad de su rival.

Por eso, tendrá que pagar una multa de 200.000 pesos colombianos, tuvo un descuento de 25 unidades en la clasificación por puntos y fue relegado al último puesto del grupo en el que llegó. Por ese motivo, quedó a 4 segundos de Alejandro Osorio, que con 6:57:05 es el líder de la clasificación general. Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, es tercero con 5. El lunes se correrá la tercera etapa entre Honda y el corregimiento de Villa Restrepo, en Ibagué (153,1 km).