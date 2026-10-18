Sanción en el remate y nuevo líder: el “El Pony” Osorio ganó en Honda y superó a Paredes en la General del Clásico RCN

Un sprint no solo premia al más fuerte. También al más inteligente, al ciclista que mejor “timing” y conocimiento de su cuerpo tiene para saber en qué momento debe atacar para que el ácido láctico no disminuya la potencia de su pedaleo antes de cruzar la meta.
El domingo, sobre la calle de adoquines que hay llegando al parque principal de Honda Tolima, el antioqueño Alejandro “El Pony” Osorio, mostró que tiene claro cómo hacer ese movimiento: es un velocista experimentado y se mueve con mucha pericia.