Zeta de Zapata, una vida pintando el barrio

Gustavo Zapata tenía apenas tres años y medio cuando se ganó por primera vez un concurso de dibujo. Fue el primero de noviembre de 1980, era un concurso organizado por el comité de deportes del barrio El Salvador, el tema era el barrio y la cancha de fútbol. Lea también: Él es Camilo Monsalve, el paisa detrás de la fotografía de Feid y Cien años de soledad Ese día había un evento especial en el barrio y se celebraba en una manga al lado de una cancha conocida como el Hormiguero. Los partidos allí eran todo un acontecimiento, los fines de semana eran el centro de atención, la excusa para el encuentro. –Mientras se celebraba la fiesta, iban jugando, pero en un momento hubo que parar el partido para que pasara una carretilla, una zorra, en el Hormiguero había muchas, que transportaban escombros y cosas, y yo dibuje eso. Mi papá dice que al jurado le encantó justamente la capacidad mía para contar en el dibujo una historia de lo que había pasado –recuerda Gustavo más de 40 años después. Dibujar no es sólo un asunto de técnica, sino de observación. Hay que saber ver. Gustavo, a los tres, ya sabía. En aquel dibujo, todo a lápiz –que sus papás plastificaron para poderlo preservar y que él guarda en su casa en Dallas, Estados Unidos– se ve la cancha, tres personas jugando con el balón, la zorra que pasa en medio de la cancha y una plancha, porque sus papás le sugirieron que dibujara la casa de los abuelos, que hiciera la plancha, ellos se referían a la loza en el último piso de la casa, pero él, que era un niño pensó que era la plancha, de planchar la ropa, entonces la dibujó también. Al borde de la cancha una calle y unos carros parqueados, y más atrás varias casas, unos árboles, varias nubes y el sol. El dibujo de un niño.

Hoy, más de cuarenta años después de ese dibujo, Gustavo, más conocido como Zeta de Zapata, es reconocido por sus ilustraciones, sobre todo las que retratan el barrio. Zeta ha hecho todas las portadas de los libros de Gilmer Mesa, (menos la primera edición de La Cuadra) y las portadas de los tres discos de El Arkeólogo. El barrio es el principio, La Cuadra, la novela, es lo que conectó a Zeta con Gilmer, El Arkeólogo y todo el equipo de Alcolirykoz. Zeta creció en el barrio El Salvador, en el centro-oriente de Medellín, quiso estudiar Diseño Gráfico en la UPB, pero el valor de los semestres se salía del presupuesto de sus padres, entonces se decidió por publicidad y se matriculó en el Instituto de Artes. Su amor por el dibujo fue alimentado desde niño por sus papás y sus tías: le compraban revistas de Condorito, le enseñaban lo que podían y le llevaban papel para que siempre tuviera donde dibujar. En su carrera como publicista ha pasado por grandes empresas del sector como Sancho, DDB y Dieste, que lo llevó a vivir a Dallas. En un trabajo que la agencia hizo para la librería Wild Detectives, uno de los fundadores, Javier García del Moral, le habló de La Cuadra, el libro Gilmer. Entonces lo leyó y le encantó. Quiso saber más sobre Gilmer y empezó a buscar y descubrió su relación con Alcolirykoz, hizo una ilustración de los cuatro y se la compartió a Mango Marín, el diseñador gráfico que trabaja con el grupo, a quién Zeta conocía de su pasó de DDB en Bogotá, y se puso a disposición para trabajar con ellos como ilustrador. Lo primero que hizo fue la ilustración del personaje de El Arkeólogo, luego intervino la foto de la portada del primer disco, Indiana Jones (2020), y más adelante la portada del segundo libro de Gilmer Mesa, Las Travesías (2021). Su más reciente trabajo es la edición especial por los 10 años de La Cuadra, que además de la ilustración de la portada incluye un afiche e ilustraciones para cada capítulo.

Entre la publicidad y la ilustración, Zeta, que ahora trabaja para PespsiCo, ha hecho un poco de todo, desde el afiche de El Titán, el documental sobre Elkín Ramírez, quien fuera vocalista y líder de Kraken, hasta una baraja de cartas y un tarot edición especial de la marca Cheetos para el SuperBowl de Las Vegas y el de Nueva Orleans. En cuánto a ilustración, Zeta ha procurado no limitarse a ningún estilo, lo suyo es una suma de influencias, pero tiene siempre el recuerdo del barrio, el lugar donde aprendió a dibujar, pero sobre todo a ver. Le puede interesar: 80 obras de Goya llegaron a Colombia para mostrar la cara más cruel de la guerra –El estilo parte de las influencias, de la curiosidad, luego uno va empezando a decantar todo eso que tiene en el cerebro y a crear. Yo brinco mucho de un estilo a estilo, para mí es más importante poder expresar o poder crear algo de distintas formas, si quieren reconocer lo que hago tiene que ver los créditos –dice Zeta.