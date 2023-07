Yuri, la reina de la plancha, llega a Medellín con su Maldita Primavera

Yuri habló desde su casa en México con EL COLOMBIANO acerca de este reencuentro con el público colombiano, el mismo que le dio el título de la Reina de la plancha.

¿Qué sensaciones previas al concierto de este viernes está experimentando?

“Primero que todo, un placer saludar toda la gente de Colombia, y sobre todo en este caso de Medellín, siento mucha, alegría y emoción, es como si fuera la primera vez que voy a Colombia,

Es un país al que le tengo un cariño muy especial, porque desde chiquitita, desde adolescente, la inicié también mi carrera en Colombia. Es uno de los países donde me dieron muchos discos de platino y de oro, por mis primeros éxitos como Yo te amo, te amo, La maldita primavera, Esperanzas y todas las canciones ochenteras que todavía suenan y están vigentes con la música de plancha”.

¿Le gusta ese término, música de plancha, que se le ha dado a este género de balada?

“En México me pregunta mucho que por qué música para planchar, que qué tiene que ver la plancha y les conté la historia que las amas de casa cuando estaban haciendo sus oficios y estaban planchando se ponían a escuchar las canciones ochenteras. Y que me hayan nombrado la reina de la plancha me hace muy feliz, no me voy a enojar en lo absoluto”.

¿A qué se debe la permanencia en el tiempo de estas canciones?

“La música ochentera impactó y sigue impactando, por eso muchos artistas de los ochentas seguimos vigentes. Esto ha pasado ya por tres generaciones y es algo impresionante. Ya perdí el número de cuántas versiones han hecho de La Maldita Primavera en todos los géneros musicales, es impresionante.

Y aparte de esos los artistas. Son artistas tenemos carreras vigentes, cinco shows internacionales cada semana

Por ejemplo, el Tour Amigos, de Manuel Mijares ya suma 10 años llenando escenarios.

Lo que hacen estos viejitos, como nos dice la gente, ya quisieran los nuevos hacerlo, durar diez años llenando los lugares. Habrá que verlos a ellos en 10 años, si realmente siguen convocando como hoy.

La música de ahora es como una tortilla, la calientas y pa’ la boca, así son las carreras de ahora, son pasajeras”.