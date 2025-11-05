Voyager, la obra de teatro de la escritora chilena Nona Fernández se presentará en Medellín esta semana

Esta no es la primera vez que la escritora Nona Fernández visita Medellín. Hace poco más de un año fue una de las invitadas al Hay Festival y ahora regresa a la ciudad no como literata, sino como dramaturga y actriz.
La autora de La dimensión desconocida y Mapocho llegó a la capital antioqueña acompañada por La pieza oscura, compañía teatral de la que hace parte, para presentar Voyager, obra que podrá verse en el Teatro Pablo Tobón Uribe este jueves 6 de noviembre a las 5:00 de la tarde y el viernes 7 de noviembre a las 7 de la noche.
En esta pieza, que hace parte de las funciones de la octava edición del Festival de Teatro Comfama San Ignacio, Fernández es una de las protagonistas. La dramaturga conversó con EL COLOMBIANO sobre la obra, la memoria y la importancia que tiene actualmente el teatro a la hora de hablar sobre recordar.