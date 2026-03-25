Video | Soda Stereo revive a Gustavo Cerati con holograma en su show “Ecos”

Para quienes crecieron con sus canciones, y también para quienes llegaron después, Soda Stereo no es solo una banda; como ellos mismos lo expresaron al anunciar este show, es una experiencia compartida. Hoy, esa conexión se reinventa con “Soda Stereo Ecos”, un espectáculo que desafía el tiempo al traer de vuelta a Gustavo Cerati mediante un holograma. Más de una década después de su muerte en 2014, la voz de Cerati vuelve a escucharse en vivo junto a Charly Alberti y Zeta Bosio. En esta puesta inmersiva, la tecnología no reemplaza la ausencia, pero sí construye un puente emocional, en un formato que mezcla proyecciones, diseño sonoro y una narrativa visual que recorre casi una veintena de canciones esenciales de su historia. El espectáculo realizado en el Movistar Arena de Buenos Aires con localidades agotadas, confirmando que el vínculo con el público sigue intacto. Porque si algo deja claro “Ecos” es que Soda no pertenece a una época específica, atraviesa generaciones. Padres e hijos comparten hoy un mismo ritual frente al escenario, ese lugar donde ocurre el verdadero encuentro.

“Soda Stereo Ecos” se construye como una experiencia sensorial que revive distintas etapas de la banda, desde sus inicios en los años ochenta hasta su consolidación como referente del rock en español. El show abre con “Ecos” y rápidamente conecta con “Juego de seducción”, marcando el tono de una noche donde la imaginación lo puede todo. Le puede interesar: “La música es nuestro parche”: Pirineos en Llamas, el talento paisa en el Estéreo Picnic A partir de ahí, el recorrido avanza con piezas como “Nada personal”, momento en el que la figura de Cerati comienza a tomar forma en las pantallas. Primero como destellos, luego como presencia cada vez más definida, sus manos sobre la icónica guitarra, su silueta completa, su energía proyectada frente a miles de asistentes que reaccionan entre la sorpresa y la emoción. El montaje también reconstruye momentos históricos. La escenografía recuerda el concierto en el estadio Obras de 1986, reforzando esa sensación de viaje en el tiempo que atraviesa todo el espectáculo.

Con el paso de las canciones, el show crece en intensidad. En la segunda mitad, “Ecos” rompe definitivamente la barrera de lo imposible. Temas como “En la ciudad de la furia” y “Persiana americana” logran una sincronía visual y sonora en la que los tres integrantes parecen compartir un mismo plano físico, diluyendo cualquier distancia entre lo real y lo digital. Entérese: ¿Qué le pasó? Sabrina Carpenter sorprende al usar oxígeno en pleno concierto en Bogotá

En “De música ligera”, Alberti y Bosio abandonan el escenario para acercarse al público, mientras la presencia de Cerati se reconstruía a partir de imágenes de archivo. Ahí, el espectáculo encuentra su punto más humano.

Esa idea se sintetiza en una de las frases que acompañan el concepto del show “Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”. Aun así, el regreso no ha estado exento de debate. Mientras una parte del público celebra la posibilidad de “volver a ver” a Cerati, calificando el espectáculo como una experiencia impactante, otros cuestionan el uso de su imagen y hablan de un aprovechamiento del legado de la banda. La discusión, lejos de apagarse, parece crecer al mismo ritmo que la gira. Pero más allá de las posturas, la respuesta del público ha sido contundente. Con más de 30 fechas programadas en Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador, y una presentación en Madrid, el fenómeno demuestra que Soda sigue convocando multitudes. Lea también: Industria musical rompió récord: ingresos alcanzaron US$31.700 millones en 2025

En redes sociales, las reacciones revelan una dimensión distinta, más íntima. Hay quienes nunca pudieron ver a Cerati en vivo y encuentran en este show una forma de acercarse a su historia. Otros lo viven como un reencuentro con su propia memoria. “Me hace ilusión poder acompañar a mi papá”, escribe un usuario; otro resume: “Es lo que queda de Soda y hay que disfrutarlo”.

Este regreso de Soda Stereo con Cerati en holograma divide inevitablemente al público, están los fanáticos que celebran cualquier reencuentro y quienes lo perciben como una manera forzada de extender el legado.