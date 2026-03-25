Video | Soda Stereo revive a Gustavo Cerati con holograma en su show “Ecos”

Para quienes crecieron con sus canciones, y también para quienes llegaron después, Soda Stereo no es solo una banda; como ellos mismos lo expresaron al anunciar este show, es una experiencia compartida. Hoy, esa conexión se reinventa con “Soda Stereo Ecos”, un espectáculo que desafía el tiempo al traer de vuelta a Gustavo Cerati mediante un holograma.
Más de una década después de su muerte en 2014, la voz de Cerati vuelve a escucharse en vivo junto a Charly Alberti y Zeta Bosio. En esta puesta inmersiva, la tecnología no reemplaza la ausencia, pero sí construye un puente emocional, en un formato que mezcla proyecciones, diseño sonoro y una narrativa visual que recorre casi una veintena de canciones esenciales de su historia.
El espectáculo realizado en el Movistar Arena de Buenos Aires con localidades agotadas, confirmando que el vínculo con el público sigue intacto. Porque si algo deja claro “Ecos” es que Soda no pertenece a una época específica, atraviesa generaciones. Padres e hijos comparten hoy un mismo ritual frente al escenario, ese lugar donde ocurre el verdadero encuentro.