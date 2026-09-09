Verónica Suárez, nueva Secretaria de Cultura de Medellín: Cinemateca, Piloto y Capital Mundial del Libro en su agenda

La nueva Secretaria de Cultura Ciudadana lleva cinco días en el cargo. Verónica Suárez Restrepo recibió esta responsabilidad que le entregó Federico Gutiérrez, como un gran voto de confianza, “porque esta Secretaría es un mundo, es muy grande, y muy potente”. Suárez Restrepo es Comunicadora Social con maestría en Educación Internacional y Desarrollo. Tiene experiencia en los sectores público y académico, con formación en estructuración de proyectos educativos en zonas de conflicto, en monitoreo y evaluación de programas, y en educación para la paz.

¿Cuéntenos un poco qué ha hecho con Federico Gutiérrez en sus dos administraciones?

“Lo conocí en 2015 cuando estaba ya terminando mis estudios universitarios y por azares de la vida terminé haciendo campaña con él, conociendo un poco de lo que era hacer una campaña política (...) Finalmente él gana y me ofrece trabajar con él en un trabajo que para mí fue soñado en su momento y que fue acompañarlo desde la secretaría privada, que en ese momento la lideraba Manuel Villa. En ese momento yo hacía la tarea de lo que en la política gringa se conoce como el speechwriter. El alcalde tiene todos los días un montón de tareas, de eventos, de entrevistas y yo me encargaba de preparar la información para todo esto. Que si iba a inaugurar una cancha, entonces preguntar a cuánta gente va a beneficiar, exactamente en qué barrio queda, conversarnos con las dependencias de la Alcaldía y con los aliados externos y en otros momentos prepararle tanto discursos como información, y obviamente lo revisábamos juntos. Él me da el privilegio de hacer ese trabajo cuando estaba muy chiquita, muy joven y desde ahí pude conocerlo muy bien”.

Verónica es comunicadora social de Eafit...

“Sí. Estuve en ese cargo durante toda la primera alcaldía y luego me fui seis meses antes de que terminara el primer gobierno a estudiar una maestría en Educación Internacional y Desarrollo, de la Universidad de Columbia y me tocó la pandemia en Estados Unidos. Trabajé como consultora en la universidad y tenía una profesora maravillosa (Garnett Russell) que estaba haciendo un trabajo de educación y posconflicto aquí en Colombia y yo me fui a tocarle la puerta una semana seguida a ver si me recibía en el proyecto. Muy generosa. Me dejó estar. Trabajé con ella mientras fui estudiante. Cuando terminamos también la maestría, seguí trabajando con ella como consultora local y aquí en Norte de Santander, en Cundinamarca y en Antioquia, hicimos como un tema con colegios de educación y posconflicto”.

Luego vuelve a Eafit...

“Sí, fui profesora universitaria en Eafit, en el pregrado de Ciencias Políticas. Daba una materia llamada Discurso político que era como de cuarto semestre, tuve unos estudiantes maravillosos que algunos ya trabajan con nosotros en la Alcaldía. Por esa época hicimos campaña también a la presidencia con Fico que perdimos en 2022”.

Llega el momento de regresar a la Alcaldía...

“Volvimos a hacer campaña a la Alcaldía de Medellín y ahí pues la gente nos dio la confianza de volver al Gobierno y en esta alcaldía yo me desempeñé el primer año como Gerente de Proyectos Estratégicos como la Alianza Cero Hambre o el proyecto de Tejiendo Hogares de la primera Dama, lo hacíamos en conjunto, por supuesto con sus equipos. Ya en el segundo año asumo la secretaría privada por casi dos años y ya hace cuatro días laborales estoy en la Secretaría de Cultura”. Puede leer: Sofía Bustamante y un recital en homenaje a su maestra Teresita Gómez

¿Cómo le dan esa noticia?

“La verdad a mí me tomó por sorpresa, pero en un buen sentido. Este es un gran voto de confianza, porque esta Secretaría es un mundo, es muy grande y potente. Lo veo con mucha gratitud y casi pues como un premio, como bueno, ya está lista, vamos a soltarla al ruedo. Y espero cumplir con esa expectativa que sé que él (Federico) tiene y pues por supuesto la ciudad que es más importante que cualquier cosa, cumplirle a la ciudad”.

Y la recibe faltando pocos días para la Fiesta del Libro y para que en 2027 Medellín sea la Capital Mundial del Libro...

“En esos dos temas yo siento una pasión personal muy grande. Son dos eventos que espero como ciudadana. La Fiesta me encanta, además del nombre y estaremos de manera muy presente. Ya todo está armado, ya hay un equipo detrás y mi tarea es estar presente y pendiente todo el tiempo. Este año nuestro país invitado que es Corea del Sur. Ahí tenemos el mayor cooperante de nuestra ciudad y ya desde la Secretaría privada había una relación muy estrecha con ese gobierno. Y con relación a Medellín como Capital Mundial del libro estamos en la tarea, por supuesto, de ponernos al día con todos los compromisos que se hicieron con la Unesco para poderles hacer seguimiento”.

Entre los proyectos de este año son las obras en la biblioteca pública piloto, ¿u nuevo piso?

“Justo acabo de salir de consejo directivo de la Piloto. Ahí nos estaban mostrando en qué van esas obras. Llegará el momento también de contarle públicamente a la ciudad. El alcalde seguramente lo hará. El trabajo que ha hecho el equipo de la biblioteca es muy robusto y tenemos ese compromiso de potenciar y mejorar esto también adaptándolo a lo que está ocurriendo hoy. La digitalización de muchos de los archivos, pero además también volverlo un espacio en el que habiten los jóvenes con lugares para que puedan hacer pódcast, por ejemplo, a eso también están llamadas las bibliotecas, a volverse cada vez más atractivas para las comunidades (...) Hay un archivo físico muy grande y muy rico que hay que buscar maneras de incentivarlo y de y de genera exposiciones alrededor de este. Les adelanto un tema muy lindo que se está hablando también con el Museo de Antioquia y es revisar los libros del Museo versus el arte de la biblioteca y cómo eso también se empieza a cruzar y es todo un ecosistema cultural muy rico. Y nuestra tarea también es uno visibilizarlo y dos invitar a la gente, pues a que a que esté con nosotros, lo goce, lo toque, lo disfrute y aprenda mucho y se enriquezca también intelectualmente de todas estas cosas”.

Ahora que habla del Museo de Antioquia, ya ha hablado con todos estos actores culturales de la ciudad, los museos, los teatros, los gestores...

“Claro que sí, ya hablé con María Del Rosario, del Museo de Antioquia y me presentó virtualmente con su junta, que a varios los conozco. Ya hablé también con el director del Teatro Pablo Tobón, he hablado varios actores del ecosistema cultural, que me han escrito muy generosamente. A otros los he buscado yo y esa tarea de diálogo y de puertas abiertas la considero absolutamente clave. Hablé con Gisela de Prolírica, con Juliana, la directora del Ballet Metropolitano, que yo bailé allá cuando era chiquita, entonces ha sido muy lindo volver a conectar con mucha gente”. Le puede interesar: El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, entre los 100 libros de “Manifesto Library” de Dua Lipa

Secretaria, el último año de toda alcaldía es una locomotora de obras. ¿Cuáles son las obras que tiene pendiente la Secretaría de Cultura?

“Tenemos cinco recreos culturales que hace parte de los doce recreos que tiene la administración activos, que son siete deportivos, cinco culturales. El primero que vamos a entregar, según cronogramas, es el de Primavera Norte, que le tengo un cariño enorme a ese parque que es gigante, que va a ser el mejor espacio público para la ciudad en la zona norte. Además, una maravilla. Santa Cruz no tiene casa de la Cultura. Esto digamos que un poco subsana esa deuda histórica que tenemos con esa comunidad y la idea es entregar todos los recreos culturales incluyendo la Cinemateca Distrital”.

¿Eso para cuándo está programado?

“Para finales de 2027. La idea es que lo podamos cumplir y y ese va a ser un espacio maravilloso para la ciudad. Tenemos además un estudio de MusicLab para adultos y eso va a ser interesante también porque todos estos recreos culturales van a tener estudios musicales y bueno, esto va a ser una dinamización de los barrios”.

Dijo que quiere potenciar la cultura ciudadana...

“Sí, hay que ser de todas maneras muy realistas con los tiempos, pero también creo que estamos a tiempo de potenciar muchas cosas. Realmente el trabajo que ha hecho la Secretaría y Santiago Silva, que además es un gran amigo y lo quiero mucho, ha sido maravilloso. Mi tarea es potenciar y pensar en algunos escenarios que de pronto logremos consolidar en este año y cuatro meses. El tema de la cultura ciudadana en lo en lo personal me interesa un montón. Los comportamientos que nos permiten vivir mejor en comunidad. Eso hay que exaltarlo. Nosotros tenemos la estrategia de Medellín, es como vos, que de hecho es uno de los proyectos Estratégicos de la Alcaldía, un tema de cultura ciudadana y cómo exaltamos esos comportamientos prosociales que la mayoría de la gente realmente los realiza en su día a día. Me interesa llevarlo, ojalá a muchas más esquinas. De pronto lo hablábamos con la secretaria de Educación en estos días. Que lindo hacer como algunas estrategias de cultura ciudadana desde los colegios”.

Usted está recién llegada, pero imagino que se enteró de la polémica que paso con la presentación de un libro que contaba algo sobre el M19, que eso incluso tiene una decisión de la Corte que se acató, pero que reflexione le suscita eso...

“Considero que la pluralidad siempre es importante, pero creo también que hay una responsabilidad en los espacios públicos de las historias que se comparten, que se suscitan y que se priorizan también. Ahí había, sin duda, un tema delicado de víctimas de narración, de conflicto y de alguna manera uno tiene que sentar posición ahí. Yo estoy de acuerdo con la decisión que se tomó en su momento, porque creo que los espacios públicos también deben sentar una posición y en este caso pues el tema de las víctimas del M-19 yo creo que merece un respeto importante”.

Ahora le tocan los 20 años de la Fiesta del Libro, pero el otro año los 70 del Desfile de Silleteros...