Comienza la celebración de tres décadas de Rock al Parque con programación especial

El festival gratuito a cielo abierto más grande de América Latina, Rock al Parque, conmemora tres décadas con una programación especial que incluye el lanzamiento de un libro, conciertos en distintos escenarios de la ciudad, dos exposiciones conmemorativas, una serie audiovisual, un compilado en vinilo con bandas del festival, espacios de participación ciudadana y un encuentro de periodismo musical.
Será una agenda que irá más allá del Parque Metropolitano Simón Bolívar y se despliega a lo largo del año en distintos formatos y territorios.
Bajo el concepto Rock al Parque: 30 Años/ Bogotá, ciudad Rock, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, ha estructurado una celebración que combina memoria, circulación artística y participación ciudadana, en una gran fiesta que reconoce el pasado del festival y proyecta su futuro.
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Treinta años no son solo una cifra; son memoria acumulada de la ciudad; una forma de construir historia y de incidir en la vida colectiva. La conmemoración comienza este sábado 2 de mayo con el lanzamiento del libro ‘Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la tras escena’, escrito por la historiadora Tatiana Duplat, y que se presentará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Esta obra no propone una versión cerrada del festival, sino una forma de volver sobre su historia desde las voces que lo han sostenido en el tiempo. Porque Rock al Parque ha crecido con la ciudad —la ha acompañado, la ha transformado— y, en ese proceso, ha hecho algo esencial: convertir el espacio público en un lugar de experiencia compartida, donde la música deja de ser únicamente espectáculo para convertirse en un lenguaje de reconocimiento y en una práctica viva de ciudadanía.
La idea de Duplat fue hacer un libro polifónico, en el que las distintas voces dialogan en cada capítulo. Así, a lo largo de la publicación, las voces que sostienen el festival —técnicos, productores, equipos, públicos— aparecen como parte de un relato coral que no busca una versión única, sino que reconoce la complejidad de una historia construida. El proceso de investigación da cuenta de las transformaciones del festival y de la ciudad.