También es una de las favoritas al Premio Óscar (los nominados se conocen en enero) por su actuación en el drama “Everything Everywhere All at Once”, en la que personifica a Evelyn Quan Wang, la propietaria de una lavandería, en una cinta sobre viajes interdimensionales.

De lograr el Óscar, sería la primera mujer asiática en ganar el premio a la actriz principal.

En charla con The Times, la actriz había reconocido que aceptar ese rol fue un riesgo debido a la película y al humor de su personaje, una ruptura con el molde de sus papeles anteriores que carecían de esa dimensión.