Primera protagonista sicaria

Como a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa mientras le daban un beso, confundió el dolor del amor con el de la muerte.

¿Qué le inspiró esta imagen?

“La frase cayó como por un acto de magia. Soy muy consciente de la necesidad de tener un comienzo potente en todas las historias, pero me he dado cuenta que muchas veces por más que te esfuerces no lo consigues a no ser que ocurra un acto mágico, algo del azar, como me sucedió con el comienzo de Rosario Tijeras.

Tenía la imagen de una mujer que moría en el momento en que le estaban dando un beso. Inicialmente la idea era con un puñal, pero proyectando la historia a la realidad de Medellín puse un arma de fuego. Esa frase estuvo siempre de primera y nunca la modifiqué, por lo general hago un trabajo de corrección muy extenso, cambio casi todos los párrafos, pero ese no se modificó, como lo escribí la primera vez así quedó”.

¿Cuánto de esta historia va más allá de la ficción?

“El origen de Rosario fue la tesis de grado de una prima que estudiaba Sicología en la Universidad de Antioquia ella encontró ese vínculo extraño —extraño para ese momento— del nexo que existe entre el fervor religioso y el narcotráfico. La investigación mostraba cómo los muchachos de las pandillas y el sicariato acudían a esa tradición religiosa tan nuestra para incorporarla en su vida criminal. Los testimonios de esas niñas, (digo niñas porque eran menores de edad), brindaban unas declaraciones muy reveladoras en cuanto a su participación en los “combos” y de inmediato sentí que ese tema había investigarlo y contarlo.

Aunque había algunos antecedentes en la literatura y en el cine sobre el sicariato en Medellín, no se había abordado desde el punto de vista de la mujer y es allí donde comienzo a explorar la creación del personaje partiendo de la ficción, utilizando mi memoria y las mujeres que yo veía en esa época”.

¿Qué papel cumplía la mujer en las pandillas?

“Para esa época no es que existieran muchas mujeres liderando pandillas. Había un drama muy profundo en ellas, la mayoría fueron violentadas, violadas de niñas y muchas veces su papel en la pandilla era un papel vengador, con una rabia que las llevaba a querer cobrar venganza por las vejaciones que sufrieron. Sus tareas eran diversas, algunas participaban del mundo criminal, otras estaban en el tráfico de drogas, también se cuentan las compañeras sentimentales, y otras chicas, al igual que los hombres, buscaban una forma de ganarse la vida. Rosario las agrupa en una sola”.

¿Cómo recreó la ciudad de Medellín en Rosario Tijeras?

“Llevaba seis años viviendo en Bogotá y regresé a Medellín porque si bien conocía sus calles, nuestra idiosincrasia y había padecido los efectos de esos años de terror; volví con otra mirada, recorrí las calles con mi formación de escritor para recuperar acentos, clima, y todo aquello que da color a una historia. También investigué, leí mucho sobre este fenómeno del sicariato que nos sigue desconcertando. Había antecedentes como La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, películas de Víctor Gaviria, trabajos como No nacimos pa´semilla de Alonso Salazar que fue para mí un libro fundamental para contar esta historia. En resumen, Rosario se construye a partir de la investigación, la memoria que yo tenía del Medellín de esos años y el derecho a crear un personaje desde la ficción que buscaba atrapar a los lectores”.