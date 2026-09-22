Polémica en Támesis por uso del Diccionario de Petroglifos en una obra pública

Desde hace tres meses, Támesis tiene una calle que se roba la atención de locales y turistas. Ubicada a pocos pasos del parque principal, la Calle de las Mitológicas destaca una de las principales riquezas arqueológicas del municipio del suroeste antioqueño: los petroglifos. A lo largo de la vía hay símbolos y textos sobre estos grabados, que hacen de Támesis el lugar de Colombia con mayor concentración de ellos.
Sin embargo, esta obra es objeto de polémica debido a las denuncias públicas realizadas por gestores culturales, quienes sostienen que la Alcaldía de Támesis y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, encargadas de adecuar este lugar, habrían utilizado sin permiso una investigación sobre estas figuras. Se trata del Diccionario de Petroglifos, una obra que reúne 30 símbolos de los más de 800 que se encuentran desde hace más de 1.500 años en las montañas y cuevas del municipio.
Contexto: Pueblo de Antioquia publicó primer diccionario de petroglifos para ‘conversar’ con ancestros de hace 1.500 años
Durante los últimos años, el Colectivo Rupestres ha desarrollado proyectos de divulgación cultural y de preservación del patrimonio arqueológico en Támesis. En julio de 2024, Esteban Ardila Espinosa y Juan Pablo Arteaga, fundadores del colectivo, ganaron una beca del Ministerio de las Culturas para desarrollar el Diccionario de Petroglifos, el cual hicieron junto a la comunidad Emberá Chamí del resguardo La Mirla y que fue posible tras meses de recorridos e investigación. Cuatro meses más tarde, en noviembre, los dos gestores hicieron el lanzamiento público del proyecto.
La obra está registrada ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Este trámite permite acreditar la fecha de creación, los autores y la titularidad de una obra, aspectos relevantes en casos de plagio o disputas. En el certificado de esa entidad, el Diccionario de Petroglifos aparece con año de creación de 2024.
La denuncia que hacen los autores está relacionada con la Calle de las Mitológicas (tuvo un valor de $337.871.221), obra ubicada cerca al parque principal y entregada el 27 de junio de 2026. El proyecto se realizó mediante un convenio firmado en noviembre de 2025 entre la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Támesis.
Según le explicaron a EL COLOMBIANO los autores del diccionario, en esta calle fueron identificadas alrededor de 28 reproducciones de elementos de su investigación. Entre ellos están los nombres de los símbolos “Sol”, “Montañas”, y “Cerebro de la Tierra”, que aparecen con los mismos títulos y textos explicativos del trabajo de Ardila y Arteaga. Además, no tienen ningún tipo de letrero o placa que atribuya su autoría a los investigadores.