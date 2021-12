Era un sueño para él. Tan entusiasmado estaba que comparó su emoción con la que sintió haciendo la icónica E.T., el extraterrestre en 1982 , contó en una charla en la que EL COLOMBIANO estuvo presente. “Salté de mi silla, canté y bailé con el elenco, cantando desafinado y bailando como si tuviera tres pies izquierdos durante los ensayos”, precisó entre risas.

Los diálogos en español no estarán subtitulados en inglés. Foto: Cortesía Disney

Con este equipo se lanzó al ruedo, no sin antes tener una conversación con el recientemente fallecido Stephen Sondheim, el escritor de Amor sin barreras como obra de teatro musical. “Steve fue la primera persona que conocí cuando busqué los derechos para hacer nuestra versión de West Side Story” y añadió que siempre estuvo muy involucrado en el proyecto, “comentó los guiones de Tony, tenía ideas y se mantuvo un diálogo abierto con él durante el proceso de pasar de un borrador a otro. Además, se comprometió muchísimo, Steve estuvo durante tres semanas, cinco días a la semana, sentado a mi lado en el estudio de grabación. Fue un gran honor compartir eso”, comentó Spielberg.

Diálogos en español

Los personajes de esta historia de amor hablan español y en la cinta son bilingües, van del español al inglés como lo puede hacer un latino en Nueva York en su vida cotidiana. Lo particular es que cuando hablan en español no se ponen subtítulos en inglés, ¿fue intencional? - Sí, dice Spielberg. “No subtitulé los diálogos en español por una cuestión de respeto y por reconocer un contexto en el que se hablan los dos idiomas. Quiero que en la sala se congreguen espectadores angloparlantes e hispanohablantes y que durante la proyección se escuche la risa de grupos que entienden ciertas cosas en español”.

La mayoría de protagonistas son de origen latino así hayan nacido en Estados Unidos: Rachel Zegler (de madre colombiana), Ariana DeBose (de padre puertorriqueño), David Álvarez (de padres cubanos), Josh Andrés Rivera (de familia boricua) y también Rita Moreno, que además de productora tiene un pequeño papel: “No fue fácil. No voy a decir que no tenía envidia, sería una mentira. Deseaba poder volver a ser tan joven, pero no sería así. Igual mi papel fue maravilloso, amé cada escena en la que estuve”, dijo Moreno.