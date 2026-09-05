SonJey y Jherger, de la Nave a abrirle a Arcángel en el Atanasio, en Medellín

SonJey y Jherger, artistas urbanos y ganadores de La Nave, se presentaron este 4 y 5 de septiembre en los conciertos de Arcángel en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante un público que superó las 40.000 personas durante las dos jornadas.

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Yeison Martínez Ortiz, conocido artísticamente con el nombre de SonJeyMusic y oriundo de Vigía del Fuerte, llegó al escenario con una propuesta influenciada por el afrobeat. A su lado estuvo Santiago Zuluaga Hoyos, Jherger, nacido en El Santuario y representante del rap. Los dos artistas habían ganado la segunda y tercera temporada de La Nave, plataforma del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia dedicada a identificar, formar y proyectar músicos de las distintas regiones del departamento.

La participación en los conciertos de Arcángel fue definida mediante una convocatoria digital en la que el público tuvo la posibilidad de escoger a los artistas que ocuparían el escenario. A través de la cuenta oficial de Instagram de La Nave, los seguidores participaron con comentarios y menciones para respaldar a sus favoritos.