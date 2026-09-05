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SonJey y Jherger, de la Nave a abrirle a Arcángel en el Atanasio, en Medellín

Los dos artistas antioqueños fueron elegidos por el público en una convocatoria digital que reunió más de 283.000 comentarios y 421.000 visualizaciones. Le contamos detalles de sus carreras.

  • SonJey y Jherger fueron seleccionados mediante una convocatoria digital en la que el público votó por sus artistas favoritos. Foto Cortesía.
    SonJey y Jherger fueron seleccionados mediante una convocatoria digital en la que el público votó por sus artistas favoritos. Foto Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 minuto
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SonJey y Jherger, artistas urbanos y ganadores de La Nave, se presentaron este 4 y 5 de septiembre en los conciertos de Arcángel en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante un público que superó las 40.000 personas durante las dos jornadas.

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Yeison Martínez Ortiz, conocido artísticamente con el nombre de SonJeyMusic y oriundo de Vigía del Fuerte, llegó al escenario con una propuesta influenciada por el afrobeat. A su lado estuvo Santiago Zuluaga Hoyos, Jherger, nacido en El Santuario y representante del rap. Los dos artistas habían ganado la segunda y tercera temporada de La Nave, plataforma del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia dedicada a identificar, formar y proyectar músicos de las distintas regiones del departamento.

La participación en los conciertos de Arcángel fue definida mediante una convocatoria digital en la que el público tuvo la posibilidad de escoger a los artistas que ocuparían el escenario. A través de la cuenta oficial de Instagram de La Nave, los seguidores participaron con comentarios y menciones para respaldar a sus favoritos.

La iniciativa alcanzó más de 283.000 comentarios y 421.000 visualizaciones. El resultado llevó a SonJey y Jherger hasta uno de los escenarios de mayor capacidad de Medellín, donde compartieron programación con el artista puertorriqueño.

El anuncio de los ganadores fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y Roberto Rave Ríos, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Para los dos músicos, la presentación representó el paso de los escenarios construidos desde sus territorios a una tarima con una audiencia masiva.

La participación también se convirtió en una muestra del alcance que ha adquirido La Nave desde su creación. Según las cifras entregadas por la iniciativa, actualmente registra 2.235 artistas inscritos y formados, 833 ganadores de convocatorias y presencia en las nueve subregiones de Antioquia. El programa avanza además en su quinta temporada.

El recorrido de SonJey y Jherger resume uno de los objetivos de la plataforma: conectar a los músicos que desarrollan sus proyectos en los municipios de Antioquia con oportunidades para ampliar sus públicos y acceder a escenarios de mayor alcance.

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Después de sus presentaciones en el Atanasio Girardot, ambos artistas sumaron a sus trayectorias una experiencia que comenzó en las convocatorias de La Nave y terminó con su participación en uno de los conciertos urbanos de mayor convocatoria realizados en Medellín durante este año.

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Preguntas frecuentes

¿Quiénes son SonJey y Jherger, los artistas que se presentaron en el concierto de Arcángel en Medellín?
SonJey y Jherger son artistas urbanos de Antioquia y ganadores de la segunda y tercera temporada de La Nave, respectivamente. SonJeyMusic, cuyo nombre es Yeison Martínez Ortiz, es oriundo de Vigía del Fuerte y trabaja con una propuesta influenciada por el afrobeat. Jherger, Santiago Zuluaga Hoyos, nació en El Santuario y representa el rap.
¿Cómo fueron seleccionados SonJey y Jherger para cantar en el concierto de Arcángel?
SonJey y Jherger fueron seleccionados mediante una convocatoria digital en la que el público votó por sus artistas favoritos a través de comentarios y menciones en la cuenta oficial de Instagram de La Nave.
¿Cuántos artistas han ganado convocatorias de La Nave?
Según las cifras entregadas por la iniciativa, 833 artistas han ganado convocatorias de La Nave desde su creación. El programa tiene presencia en las nueve subregiones de Antioquia y avanza en su quinta temporada.

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