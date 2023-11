Fue un álbum muy soñado, lo deseaba y la inspiración del mismo, y de todos los compositores que pusieron un grano de arena, fue el amor. No hay ningún compositor que esté ahí que esté improvisando conmigo, todos llevan años lidiando conmigo, ellos me conocen, sabían lo que buscaba y me dieron gusto, me dieron mucho gusto, no me quejo”.

“Yo no había sacado cuentas, tú sí las sacaste, pensé que eran más, no había detallado eso, pensé que eran como 18. Lo que pasa es que me confundo, porque tengo 22 años de carrera. Todavía hay mucha tela que cortar, muchas cosas todavía por hacer, mucha música por hacer, la verdad es que hemos trabajado a gusto, conforme a mis locuras”.

¿Cómo es ese proceso con los compositores?

“Es pura conexión, ya no es como antes que uno iba a buscar canciones y terminaba era parrandeando, ahora es diferente, ahora hay que dialogar, hay que hablar. Antes un compositor como Rafa Manjarrés te podía entregar 4, 5, 6 o 7 canciones, hoy en día es diferente, pero es tan efectivo que con una sola que me entreguen pegan donde es, porque ya me conocen.

El que más me dio lidia en este álbum fue Iván Calderón, que me entregó muchísimas canciones y tras La última vez, que fue todo un éxito, sintió la presión para superar ese hit, pero yo le di la confianza, siempre les digo a los compositores que las canciones no se superan, porque son como joyas únicas, que uno nunca puede buscarles ni segundas ni terceras partes a las historias, porque termina prostituyendo las canciones, que son únicas, por eso es que uno tiene que vivir de las buenas canciones”.

¿Ta Malo llega con 15 canciones, quedan muchas por fuera, cómo es ese proceso de selección?

“Esta vez no me pasó así, porque fui muy seguro de lo que quería. Es más, iba a grabar 14 canciones y la última que entró fue La vallenata, que la escribí en cinco minutos, cuando la terminé dije ‘Dios mío, santo, no sabes lo que has hecho conmigo, me has regalado esta canción’.

Para que tú sepas, yo no compongo mucho en cantidad, entonces para mí escribir una o dos canciones es un logro muy grande. Siempre he creído que Dios me manda las canciones de una manera espiritual. Últimamente compongo soñando, me despierto y recuerdo la melodía con gran exactitud”.

Lea también: “Soy frágil, sensible y divertida”: Paula Arenas, la bogotana nominada a cuatro Grammy Latino

¿Por qué el trabajo se titula Ta Malo..?

“Porque todos los álbumes míos se ha llamado así, porque cada vez que lanzo uno salen a decir ‘ta malo’, entonces creo que teníamos que hacerle un homenaje al tal ‘ta malo’ ese”.

¿Hay muchas locuras, un término muy usado por usted, en este álbum?”

“Creo que más que locuras especiales, este álbum conserva mi esencia, y más ahora que vengo de un receso (no lanzaba desde Las locuras mías), porque hice el disco de Leandro y luego lancé uno internacional de música urbana, entonces venía de una desconexión con lo que el silvestrismo espera de mí, entonces aquí estoy regresando, dándoles de todo un poquito. Es difícil mantener a la gente contenta. Es importante darte gusto tú y de paso le das gusto a la gente”.

Son más de 20 años de carrera. ¿Se sigue sintiendo esa ansiedad, ese sustico a la hora de presentar un álbum?

“Ahora mucho más que antes, porque vengo de ese receso. Ahora sí es verdad que estoy asustado, ahora sí estoy cagado, ahora sí tengo cagalera.

Hace unos meses estaba tranquilo, pero ahora que sale el álbum ya los dolores, los espasmos y la caída del pelo no los controlo. De 50 minutos de hacer cardio bajé a 30, porque ya la ansiedad me está robando la paz”.

Le puede interesar: Lido Pimienta, una carrera musical a contracorriente

¿Y en qué momento se recupera esa paz?

“Creo que recuperarla del todo es imposible, porque lanzar un álbum es todo un proceso, hay que esperar que el público comience a digerirlo, a sentirlo, a palparlo, a dedicarlo, a bailarlo, es el mismo álbum el que te va dando la respuesta. Un disco en tres o cuatro meses revela la verdad”.

¿Una pregunta final, el look, la pinta, el cabello largo, a qué se debe esa transformación?

“Es un homenaje a mi papá que usaba el pelo largo así en la década de los 80 y siempre soñé con tenerlo igual que él. Mi viejo fue un man coca colo, un bacan, con un espíritu juvenil, del que he heredado muchas cosas. Lo sigo amando como el primer día”.